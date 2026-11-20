دویست و شصت و چهارمین شب همبستگی و یکپارچگی مردم خراسان شمالی در مقابل دشمنان به نمایش گذاشته شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، اجتماعات شبانه مردم خراسان شمالی در طول بیش از هشت ماه گذشته، هم‌زمان با مقاطع مختلف جنگ تحمیلی، عملیات نیرو‌های مسلح و تداوم تهدید‌های دشمن، بدون وقفه برگزار شده و به نمادی از استمرار حضور اجتماعی در پشتیبانی از مدافعان کشور تبدیل شده است.

در اجتماعات دیشب خراسان شمالی قشرهای مختلف مردم استان در بجنورد و شیروان و فاروج و دیگر شهرها ؛ از زنان و مردان تا نوجوانان، جوانان، سالمندان و خانواده‌ها، در کنار یکدیگر حضور یافتند تا بر انسجام و همدلی ملت ایران تأکید کرده و حمایت خود از آرمان‌ها و منافع ملی را به نمایش بگذارند.