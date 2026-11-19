نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساعتی قبل، یک نفتکش متخلف در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی و متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه اطلاعیه نیروی دریایی ارتش آمده است: این نفتکش، سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کرده بود؛ بامداد امروز نیز یک نفتکش متخلف دیگر با برخورد به مین دریایی دچار آتش‌سوزی شده بود.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، همچنین با تأکید بر حاکمیت ضابطه‌های مشخص بر تردد شناور‌ها در تنگه هرمز، تصریح کرد: همه شناور‌هایی که قصد عبور از این گذرگاه راهبردی را دارند، باید پیش از ورود، هماهنگی‌های لازم را با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دهند، از مسیر‌های دریایی مجاز تردد کنند و سامانه‌های شناسایی، ردیابی و هدایت خود را در همه مدت مسیر، فعال نگه دارند. رعایت این الزام‌ها، شرط اساسی تأمین امنیت و امکان عبور شناور‌ها از این آبراه است.