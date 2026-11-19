به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در پنجشنبه ۲۸ آبان به این شرح است:

مردم سرافراز ایران سلام. در دویست و شصت و پنجمین روز جنگ تحمیلی سوم، همچنان نبض تحولات دنیا در تنگه هرمز می‌زند؛ جایی‌که با اعلام سپاه، دو فروند سوپر نفتکش متخلف که می‌خواستند مخفیانه از مسیر غیر مجاز هرمز رد شوند، با مین دریایی برخورد کردند و منفجر شدند. جالب اینجاست که این دو نفتکش زیر چتر جنگنده‌ها و پهپاد‌های مراقبتی آمریکا حرکت می‌کردند، اما تا منفجر شدند با بیش‌تر از چهار میلیون بشکه نفت خام نزدیک ساحل جنوبی در آتش بدون هیچ حمایتی رها شدند. از حمله دو روز پیش ارتش متجاوز آمریکا به قشم و جواب محکم ارتش سرافراز ایران به پایگاه علی السالم کویت تا حوادث دیروز برای نفتکش اماراتی ادنوک، همه نشان می‌دهد امنیت هرمز شده پاشنه آشیل این جنگ، اما دود آتشی که آمریکا در این تنگه حیاتی راه انداخته، فقط در چشم خودش نمی‌رود و نفس اروپایی‌ها را هم تنگ کرده است.

آلمان را ببینید، کشوری که قبل‌تر از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران حمایت کرده بود، حالا ذخایر گازش روی پایین‌ترین رقم یعنی ۵۷ درصد رسیده است. در آمریکا هم حساب و کتاب‌ها به هم ریخته. یادتان بود که اوایل جنگ، هگست ادعا می‌کرد صنایع نظامی ایران فرسوده و ضعیف شده، حالا یک کارشناس آمریکایی ژئوپلیتیک (جغرافیای سیاسی) اذعان کرده که تعداد موشک‌هایی که ایران در این یک ماه و نیم زده، واقعا حیرت‌آور بوده و خیلی فراتر از برآورد اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل است. برت اریکسون گفته که نه‌تنها ذخایر و صنایع موشکی ایران سر جاشی خود بوده، حتی این آمریکا است که کمبود موشک رهگیر آن، روز به روز وخیم‌تر می‌شود. حکیم جفریس، سیاستمدار آمریکایی هم به خاطر گرانی بنزین و غذا در واشنگتن، معترض است و روزنامه عبری معاریف هم رُک نوشته که در این کارزار فقط یک برنده هست، نه آمریکا و نه اسرائیل، بلکه ایران و حالا دنیا باید این را هضم کند، اما چرا غرب سال‌ها تصویر غلطی از ایران می‌ساخت، چون رسانه‌های آن‌ها استاد دروغ‌پردازی درباره زیرساخت‌های کشور‌های مستقل هستند.

نمونه آن، نیویورک تایمز که این روز‌ها برای زیرساخت‌های ایران داستان می‌سازد. سال ۱۹۹۷ هم درباره طرح ۲۵ میلیارد دلاری رودخانه بزرگ مصنوعی لیبی، همین کار را کرد. شبکه‌ای که آب صحرای بزرگ را می‌آورد به شهر‌های ساحلی، اما نیویورک تایمز از قول سه مهندس نوشت که این لوله‌های زیر زمینی، مشکوک و احتمالا راه مخفی عبور نیرو‌های نظامی است؛ اما این دفعه این عملیات رسانه‌ای دیگر جواب نمی‌دهد. همین هفته‌ها در فضای مجازی حتما دیدید که هر چند روز یک بار یک جدول مقایسه‌ای می‌چرخد که ایران را بین یک تا ۲۰ کشور اول دنیا نشان می‌دهد؛ از تولید خودرو، جاده آسفالت شده، لوله کشی گاز، برق و پوشش اینترنت تا مدرسه و درمانگاه، صنایع غذایی و دفاعی، امنیت شهری و تعداد دانشمندان و مهندسان. حالا ایستادگی ایران جلوی تجاوز قدرت‌های اتمی، باعث شده که تصور ایران ضعیف به خیالی پوچ تبدیل شود.

البته قدرت ایران، نه فقط به تنگه هرمز و نه محدود به موشک و ناو است. این کشور روی شانه‌های جوان‌هایی مثل امیرمهدی کیانفر، سرباز وظیفه اهل دلیجان و ستوان دوم ابوالفضل فخام از خطه اردبیل است که دیروز در مرز بانه و درگیری با تروریست‌های پژاک، جان خود را فدا کردند، اما نگذاشتند تا دست اجنبی به خاک این کشور برسد. از میدان ورزش و ورزشکار‌ها هم خبر‌های غرورآفرین به گوش می‌رسد. علیرضا بیرانون، مرد سال فوتبال آسیا شده و مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی زنان ایران، عنوان بهترین مربی زن آسیا در سال ۲۰۲۶ را کسب کرده است. دو افتخار بزرگ که بار دیگر نام ایران را در فوتبال قاره درخشان کرد. تا دلتان بخواهد، این جغرافیای مقاوم، پر از این زنان و مردان شجاع و دلیر بوده، مردمانی که ۲۶۴ شب است در خیابان‌ها یک زنجیره متصل از غیرت ساخته‌اند و با در دست داشتن علم خونخواهی امام شهید و دیگر شهدای مظلوم دو جنگ اخیر، فقط یک خواسته را فریاد می‌زنند: انتقام، انتقام.

نویسنده: محمدحسین جهان