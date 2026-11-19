جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت آذربایجان شرقی با محوریت برگزاری سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم ایثار و با رونمایی از پوستر این جشنواره در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سلمانی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی گفت:عزم مشترک تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با پیگیری مصوبات لازم می‌تواند در برگزاری هر چه با شکوه‌تر جشنواره به میزبانی تبریز کمک کند.

محمد کرم‌الهی مدیر کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی اظهار کرد:این استان با پیشینه تمدنی و فرهنگی خود ظرفیت قابل توجهی برای اثرگذاری در ساختار فرهنگی کشور دارد و فرهنگ ایثار و شهادت یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های هویت تاریخی این منطقه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در نگاه اول آنچه که بروز و نمود برجسته دارد فداکاری ، دفاع از وطن و جهاد و شهادت است گفت:درخت تناور ایثار در این کشور ریشه‌ای بس عمیق و قامتی بسیار بلند دارد.

دبیر کل سومین جشنواره ملی فیلم ایثار گفت: کل آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ۲۰۱۸ اثر است که از این تعداد ۶۷۴ اثر مستند ، ۳۱۷ نماهنگ ، ۵۶۸ فیلم کوتاه داستانی ، ۴۳۲ پویانمایی و ۱۱۷ فیلمنامه را شامل می‌شود و در همه بخش‌ها داوران انتخاب شدند.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی گفت:تبریز و آذربایجان فراتر از این جشنواره‌ها همیشه صحنه‌های زیبایی از ایثار و شهادت را به نمایش گذاشته و شهدای گرانقدری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت امروز نیاز ویژه کشور است و عصاره وفاق و انسجام ملی همین ایثار و فداکاری است، ملت ما نشان دادند همواره برای ایران عزیز ایثار کردند در این خصوص انتخاب تبریز برای این جشنواره بسیار مهم و ارزشمند است.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری استان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت:میزبانی سومین جشنواره بین‌المللی فیلم ایثار فرصتی برای بازآفرینی و انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان است.

آرش زینال خیری دبیر سومین جشنواره بین المللی فیلم ایثار گفت:جشنواره ایثار سال گذشته یکی از بهترین‌های کشور بود و امسال هم این جشنواره با ریشه‌ای که در تبریز خواهد انداخت ثمره آن به کل کشور صادر خواهد شد.

گفتنی است سومین جشنواره ملی فیلم ایثار در بخش‌های رقابتی شامل فیلم‌های مستند (کوتاه و بلند)، داستانی کوتاه، موشن‌گرافی و نماهنگ ، بخش ویژه شامل جنگ رمضان، مسابقه فیلمنامه‌نویسی شامل فیلمنامه داستانی کوتاه و بخش نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی برگزار می‌شود.

سومین جشنواره ملی فیلم ایثار به همت اداره کل امور هنری و گروه تلویزیونی و سینمایی شاهد نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۵ با شعار فرهنگ ایثار و شهادت، همدلی اجتماعی و وفاق ملی در تبریز برگزار می‌شود.