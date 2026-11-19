معاون برق و انرژی وزیر نیرو از برنامه‌ریزی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سه استان دارای محدودیت شدید گاز خبر داد و گفت: ظرفیت جدیدی برای تأمین برق این استان‌ها، افزون بر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده وزارت نیرو، اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی در نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت با توجه به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: برای عبور از شرایط فعلی، تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی انجام شده و بر استفاده از ظرفیت استانداران، فرمانداران و بخشداران برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف تأکید شده است.

او با اشاره به برنامه‌های جبرانی در بخش تولید گاز اضافه کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده و تلاش متخصصان، برنامه‌ریزی شده است خسارت‌های واردشده به ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور تا دی یا بهمن امسال جبران و دست‌کم ۱۰۰ میلیون مترمکعب از تولید از دست‌رفته بازیابی شود.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تأکید بر تداوم ضرورت مدیریت مصرف گفت: با توجه به کسری انرژی که از گذشته وجود داشته است، حتی با جبران بخشی از خسارت‌های تولید گاز، صرفه‌جویی به‌ویژه در بخش خانگی همچنان ضروری است.

رجبی مشهدی با توجه به وضع شاخص شدت مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: میزان مصرف برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی در ایران به‌طور متوسط حدود دو برابر میانگین جهانی است و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌ توجه کشور برای کاهش مصرف با اصلاح الگوی مصرف و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی است.

او گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌تواند ضمن کاهش فشار بر زیرساخت‌های تأمین انرژی، امکان تخصیص منابع به بخش‌های مولد و ضروری را فراهم کند.

اختصاص ظرفیت جدید خورشیدی به سه استان دارای محدودیت گاز

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های تأمین برق استان‌های دارای محدودیت شدید گاز اظهار داشت: برای سه استان که با محدودیت جدی در تأمین گاز روبرو هستند، برنامه‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در نظر گرفته شده است و ظرفیت جدیدی نیز افزون بر برنامه‌های وزارت نیرو به این استان‌ها اختصاص خواهد یافت.

رجبی مشهدی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق دارای محدودیت انرژی را یکی از راهکار‌های تأمین برق و کاهش فشار بر شبکه دانست و گفت: وزارت نیرو برنامه‌های مشخصی برای تأمین برق این مناطق و کاهش محدودیت‌های انرژی دنبال می‌کند.

افزایش ظرفیت تولید برق با ورود ۱۴ نیروگاه به مدار

او در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اضافه کرد: با ورود حدود ۱۴ نیروگاه به مدار در سال گذشته، ظرفیت تولید برق کشور افزایش یافت.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو تصریح کرد: این نیروگاه‌ها علاوه بر کمک به تأمین برق لازم برای کشور، نقش مؤثری در صرفه‌جویی مصرف سوخت دارند.

رجبی مشهدی، همچنین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی را از الزام‌های اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت رسانه‌های عمومی، رسانه ملی و مطبوعات برای تبیین شرایط تأمین انرژی و ضرورت صرفه‌جویی در دستور کار قرار دارد و همراهی رسانه‌ها می‌تواند به اصلاح رفتار مصرفی جامعه کمک کند.