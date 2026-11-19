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آئین بزرگداشت امام شهید و سی و دومین یادواره سردار شهید زین الدین و ۶۲۵۰ شهید استان، در امامزاده موسی مبرقع برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده سپاه امام علی ابن ابی طالب در مراسم بزرگداشت امام شهید و سی و دومین یادواره سردار شهید زین الدین و ۶۲۵۰ شهید استان قم که علما، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند شجاعت، ایستادگی و ولایتمداری را از ویژگیهای بارز شهدا همچون شهید زین الدین دانست و گفت: شهدا، با تاسی به سید و سالار شهیدان و حرکت در مسیر ولایت، عزت و عظمت کشور را بیمه کردند.