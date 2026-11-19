به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده سپاه امام علی ابن ابی طالب در مراسم بزرگداشت امام شهید و سی و دومین یادواره سردار شهید زین الدین و ۶۲۵۰ شهید استان قم که علما، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند شجاعت، ایستادگی و ولایتمداری را از ویژگی‌های بارز شهدا همچون شهید زین الدین دانست و گفت: شهدا، با تاسی به سید و سالار شهیدان و حرکت در مسیر ولایت، عزت و عظمت کشور را بیمه کردند.

سردار فتح الله جمیری با بیان اینکه خدامحوری، رهبری هوشمندانه معمار کبیر انقلاب و انسجام ملی، رمز پیروزی ما در دفاع مقدس ۸ ساله بود افزود: پس از گذشت دهه‌ها با رهبری قائد شهید امت بعنوان بزرگترین بسیجی و جان فدای کشور، در کنار اقتدار نیرو‌های مسلح و بصیرت مردم بسیجی و مبعوث، جهان نظاره گر استیصال و شکست سرامدان جبهه استکبار، آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب و کودک کش صهیونی در دفاع مقدس دوم و سوم برابر ملت مقاوم و آزاده ایران اسلامی است.