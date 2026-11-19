بجنورد میزبان رقابت اسکیت‌بازان شمال شرق کشور

بجنورد، امروز و فردا، میزبان اسکیت بازان شمال شرق کشور است ، در این رقابت‌ها ورزشکارانی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و مازندران حضور یافتند.