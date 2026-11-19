بجنورد میزبان رقابت اسکیتبازان شمال شرق کشور
بجنورد، امروز و فردا، میزبان اسکیت بازان شمال شرق کشور است ، در این رقابتها ورزشکارانی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و مازندران حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، رقابتهای اسکیت کراس منطقه شمال شرق کشور با حضور ورزشکاران در دو بخش آقایان و بانوان و در ۱۲ رده سنی، به میزبانی بجنورد درحال برگزاریست.
این مسابقات در بخش آقایان امروز ۲۸ آبانماه برگزار شد و اسکیتبازان در ماده اسکیت کراس با یکدیگر به رقابت پرداختند.
دبیر اسکیت کراس کشور با اشاره به سطح کیفی این رقابتها، از ثبت رکوردهای خوب توسط ورزشکاران خبر داد و برگزاری این مسابقات را فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادها و ارتقای سطح فنی اسکیتبازان دانست.
میزبانی خراسان شمالی از این رقابتها نیز در راستای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر ورزشکاران این رشته و افزایش سهم این استان در کسب مدالهای رقابتهای کشوری و ملی صورت گرفته است.
برگزاری چنین رویدادهایی میتواند زمینهساز شناسایی استعدادهای جدید، افزایش انگیزه ورزشکاران و تقویت جایگاه اسکیت کراس خراسان شمالی در سطح کشور باشد.