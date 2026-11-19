به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در نشست تخصصی خوشنویسی با عنوان صریر قلم سه مورد سخنرانی با موضوعات بداهه نگاری در دفاع مقدس سوم، نقش خوشنویسی در معماری ایران دوره اسلامی و کتیبه‌های تاریخی در معماری امروز ارائه شد.

سخنرانان این همایش تخصصی استاد علی رضائیان، علیرضا بخشی و احمد عبد الرضایی از اساتید برجسته کشوری بودند.

در این نشست ۶۰ نفر از اساتید خوشنویسی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی حضور داشتند.

این نشست از برنامه‌های تخصص دانشگاه مراغه با همکاری انجمن خوشنویسان این شهر برای تبادل اطلاعات و آشنایی با فنون خوشنویسی ایرانی است.