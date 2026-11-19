وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به استان یزد، از مسجدجامع تاریخی فهرج استان یزد، از کهن‌ترین مساجد ایران، و بافت تاریخی این روستا بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های گردشگری، مسائل حفاظتی و ضرورت احیای این میراث ارزشمند قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به همراه استاندار یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان استانی، از مسجدجامع تاریخی فهرج و بافت تاریخی این روستا بازدید کرد.

در جریان این بازدید، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری روستای فهرج استان یزد مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک با وضعیت آثار تاریخی، مسائل و چالش‌های موجود در زمینه حفاظت و نگهداری از این مجموعه ارزشمند آشنا شدند.

همچنین موضوعاتی از جمله صیانت از آثار تاریخی، سامان‌دهی و احیای بافت ارزشمند روستا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری فهرج با هدف تقویت جایگاه این روستای تاریخی در گردشگری استان یزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این بازدید در راستای بررسی میدانی ظرفیت‌ها، شناسایی نیاز‌ها و پیگیری راهکار‌های حفاظت و احیای میراث تاریخی فهرج و فراهم‌سازی زمینه رونق گردشگری در این روستا صورت گرفت.