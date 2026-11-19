سردار مهدوی فرمانده سپاه امام رضا (ع) در پیامی از آحاد ملت بصیر و انقلابی مشهد بویژه جانفدایان و بسیجیان دعوت کرد در رزمایش جان‌ فدا حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پیام سردار مهدوی؛ فرمانده سپاه امام رضا (ع) برای دعوت از مردم برای شرکت در رزمایش جانفدا آمده است: مردم ولایتمدار و بصیر مشهد، بسیجیان سرافراز و جان‌فدایان حریم ولایت، بار دیگر عزم و اراده پولادین خود را برای دفاع از وطن به نمایش بگذارند.

در این پیام آمده است: رزمایش بزرگ «جان‌ فدا» در ۲۹ آبان ماه که تجلی لبیک عملی به توصیه حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و میدان نمایش اقتدار، آمادگی همه‌ جانبه و توانمندی‌ های بی‌ بدیل فرزندان این آب و خاک است، می‌ تواند بار دیگر برگ زرینی در دفتر افتخارات پایتخت معنوی ایران اسلامی ثبت نماید.

سردار مهدوی در ادامه پیام خود آورده است: «طلیعه هفته بسیج امسال در مشهدالرضا مصادف است با حضور ده‌ ها هزار نفری جان‌ فدایان مشهدی که این جانب از عموم مردم دعوت می‌ کنم با حضوری پرشور، آگاهانه و حماسی در این مانور اقتدار شرکت نموده و بار دیگر صلابت، اتحاد و آمادگی دفاعی فرزندان این مرز و بوم را به تصویر کشیده و عهد دیرین خود با آرمان‌ های انقلاب را تجدید نماییم».