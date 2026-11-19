با پیگیری سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا و همکاری آستان مقدس حسینی، آرامگاه امیرکبیر در حرم مطهر امام حسین (ع) ساماندهی و نام و هویت صاحب آن مشخص شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در پی رایزنی‌ها و پیگیری‌های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلای معلی و با مساعدت شیخ عبدالمهدی کربلایی متولی شرعی آستان مقدس حسینی، آرامگاه میرزا محمدتقی‌خان فراهانی ملقب به امیرکبیر صدراعظم نامدار دوره قاجار، از وضع نامناسب پیشین خارج و نام و هویت صاحب آن مشخص شد.

این آرامگاه که در بخش ورودی بانوان حرم مطهر امام حسین (ع) قرار دارد، پیش از این به دلیل ناخوانا بودن مشخصات، برای بسیاری از زائران قابل شناسایی نبود.

با ساماندهی این آرامگاه و مشخص شدن نام امیرکبیر، زمینه آشنایی زائران ایرانی با محل دفن یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران در حرم مطهر امام حسین (ع) فراهم شده است.

امیرکبیر، نخستین صدراعظم ناصرالدین‌شاه قاجار، از اصلاح‌گران برجسته تاریخ ایران بود که نقش مهمی در اصلاح ساختار اداری و سیاسی کشور، توسعه آموزش نوین و تأسیس دارالفنون ایفا کرد.

ساماندهی آرامگاه این شخصیت تاریخی در کربلای معلی، اقدامی در راستای پاسداشت مفاخر ملی و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی ایران در یکی از مهم‌ترین اماکن زیارتی جهان تشیع به شمار می‌رود.