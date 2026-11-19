رئیس سازمان صداوسیما گفت: نغمه پیرغلامان و نفس ذاکران از آغاز نهضت انقلاب اسلامی تا کنون، بصیرت و بیداری را به جامعه تزریق می‌کند.

ذاکران بصیرت و بیداری را به جامعه تزریق می کنند

ذاکران بصیرت و بیداری را به جامعه تزریق می کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس رسانه ملی در مراسم اختتامیه بیست و سومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه با تاکید برلزوم تکریم پیرغلامان حسینی گفت: نهضت انقلاب اسلامی با عزاداری سید الشهدا آغاز شد چراکه قیام مردم ایران در اعتراض به تبعید امام راحل در تاریخ ۱۳۴۲ از هیئت ها آغاز شد و این پیرغلامان بودند که مردم را به قیام دعوت کردند.

پیمان جبلی افزود: نغمه پیرغلامان بود که مردم را به جبهه ها دعوت می کرد و شمیم شهادت را در جبهه ها منتشر می کرد.

وی افزود: اگر پیرغلامان را تکریم می کنیم در واقع قیام مردم ایران را یادآوری می کنیم، این نفس ذاکران است که بصیرت و بیداری را به جامعه تزریق می کند.

رئیس سازمان صداوسیما در ادامه با بیان اینکه اجلاسیه پیرغلامان امسال رنگ و بویی دیگر دارد ادامه داد: امام مجاهد شهید ما همراه با خانواده مکرم شان شهید شدند و این واقعه درس شجاعت و مقاومت به ملت ايران داد.

جبلی افزود: در جنگ‌رمضان بیش از ۴ هزار شهید را از دست دادیم اما هم اکنون ایران بر قله افتخار و اقتدار ایستاده است.

وی با اشاره به اینکه دشمن هرآنچه که داشت را به میدان آورد و هرکاری که می توانست انجام داد افزود: اما ایران امروز معادلات جهانی را تغییر می دهد و این اقتدار، عزت، سربلندی و جایگاه بی نظیر ملت ایران بی سابقه است.

رئیس سازمان صداوسیما اظهار داشت: دشمن امروز اقرار می کند که ایران حق وتو بر تنگه هرمز دارد و بر اقتدار ایران تاکید دارند.