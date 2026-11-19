در آستانه هفته بسیج و با حضور گسترده مردم و مسئولان؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید خوشنام، امروز با حضور پرشور مردم شهیدپرور، مسئولان شهرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیون و خانواده‌ های معظم شهدا در گناباد برگزار شد.

در این مراسم، پیکر مطهر شهید خوشنام از میدان شهید خامنه‌ ای (آزادگان) به سمت باغ ملی گناباد تشییع شد و پس از اقامه نماز بر پیکر این شهید به امامت حجت‌ الاسلام والمسلمین صادقی‌ نسب، امام جمعه شهرستان گناباد، آیین تدفین در باغ ملی برگزار شد.

سرهنگ جوان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان سلامت، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و توجه مسئولان به مطالبات و معیشت مردم تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور پرشور و مستمر مردم در صحنه‌ های مختلف، وفاداری و ولایت‌ مداری آنان را نشانه پایبندی به ارزش‌ های انقلاب دانست و با اشاره به آغاز هفته بسیج، نقش این نهاد را در عرصه‌ های دفاع مقدس، تأمین امنیت، محرومیت‌ زدایی و کمک به دولت بی‌ بدیل توصیف کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس همچنین با قدردانی از مسئولان شهرستان، شهردار و اعضای شورای اسلامی گناباد برای فراهم‌ سازی مقدمات برگزاری این مراسم، از برنامه‌ ریزی برای تبدیل محل تدفین شهید خوشنام به زیارتگاه و مرکز فرهنگی خبر داد و گفت: هدف این است که این مکان مقدس به مرکزی فرهنگی و زیارتی تبدیل شود تا فعالیت‌ های فرهنگی شهرستان از این نقطه سرچشمه بگیرد.

سرهنگ جوان با اشاره به جایگاه والای شهدا نزد خداوند، شهادت را بهترین معامله با پروردگار دانست و بر ضرورت نهادینه‌ سازی فرهنگ و سیره شهدا در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و سخنان مقام معظم رهبری در سالروز ۱۳ آبان، استمرار پیشرفت کشور و حفظ یکپارچگی، وحدت و انسجام اجتماعی را از الزامات دستیابی به بازدارندگی مطلق عنوان کرد و افزود: این وحدت باید در گفتار و کردار مردم و مسئولان نمایان باشد.

جوان همچنین با تأکید بر پرهیز از تحلیل‌ های تفرقه‌ افکنانه اظهار کرد: در شرایط کنونی باید با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، حول محور وحدت، همدلی و انسجام حرکت کنیم و از مواضعی که موجب تضعیف دولت، نظام و همبستگی ملی می‌ شود، پرهیز کنیم.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه طی بیش از ۲۶۰ شب، خطاب به مسئولان تأکید کرد: تصمیمات دستگاه‌ های اجرایی باید دارای پیوست اجتماعی و در راستای تقویت انسجام جامعه باشد تا موجب تضعیف همدلی و همراهی مردم نشود.

سرهنگ جوان خدمت جهادی، صمیمیت با مردم و توجه به تأمین معیشت، عزت و استقلال آنان را از وظایف مهم مسئولان برشمرد و با اشاره به برخی نوسانات بازار، خواستار نظارت دقیق‌ تر مدیران و متولیان اقتصادی بر بازار شد.

وی در پایان با بیان اینکه شهادت تنها جان دادن در راه خدا نیست، بلکه یک سبک زندگی و فرهنگ است، زنده نگه‌ داشتن یاد و راه شهدا را از وظایف مهم جامعه دانست و از مردم ولایت‌ مدار و شهیدپرور گناباد، امام جمعه، فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیت، خانواده‌ های معظم شهدا و عوامل برگزارکننده مراسم قدردانی کرد.