۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی و منابع مالی و حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه‌گذاران استان اصفهان از سال گذشته تاکنون اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آیین گشایش حمام تاریخی شاه در میدان نقش جهان اصفهان با اعلام این خبر گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری در احیای بنا‌های تاریخی، علاوه بر توسعه صنعت گردشگری، اقدامی مهم برای صیانت از فرهنگ و تاریخ ایران است.

علی‌اصغر شالیبافیان با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مرمت و احیای بنا‌های تاریخی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیای اماکن تاریخی با شبکه بانکی، بخشی از موانع دریافت تسهیلات برطرف شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: تسهیلات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید به‌صورت هدفمند در اختیار بنا‌های تاریخی دارای اولویت قرار گیرد تا زمینه مرمت، احیا و بهره‌برداری مجدد از این آثار فراهم شود.

شالیبافیان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی اصفهان گفت: این استان تنها متعلق به مردم خود نیست، بلکه پرچمدار فرهنگ و تاریخ ایران است و حفاظت از میراث تاریخی آن مسئولیتی ملی به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی اصفهان در جریان جنگ اخیر، بر ضرورت توجه بیشتر به حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی این شهر تأکید کرد.

شالیبافیان در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش ظرفیت اقامتی هتل‌های پنج‌ستاره اصفهان خبر داد و افزود: پس از افتتاح سه هتل پنج‌ستاره، برنامه‌ریزی برای اضافه شدن یک هتل پنج‌ستاره دیگر تا پایان سال نیز در دستور کار قرار دارد.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از ارکان اصلی صنعت گردشگری و از همراهان مهم حفاظت و معرفی فرهنگ و تاریخ کشور هستند و باید نقش آنان در توسعه این صنعت مورد حمایت قرار گیرد.