نیرو‌های ارتش، پلیس فدرال و حشدالشعبی عراق از صبح جمعه در چارچوب ساختار جدید فرماندهی، مسئولیت تأمین امنیت منطقه جرف‌النصر در استان بابل را بر عهده می‌گیرند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ بر اساس بیانیه منتشرشده به نام سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، قرار است از ساعت شش صبح جمعه ۲۰ نوامبر، برابر با بیست و نهم آبان، آرایش جدید نیرو‌های نظامی و امنیتی در منطقه جرف‌النصر اجرایی شود.

بر اساس این بیانیه، با صدور فرمانی قرارگاه مشترک فرماندهی و کنترل جرف‌النصر تشکیل شده و سپهبد ستاد احمد حاتم حمید به فرماندهی آن منصوب شده است.

همچنین سرلشکر ستاد حسین علی نصیف به عنوان معاون امور دفاعی و عدی عبدالأئمه مصحب به‌عنوان معاون امور حشدالشعبی تعیین شده‌اند.

بر اساس ساختار جدید یک تیپ از ارتش عراق، یک تیپ از پلیس فدرال، دو تیپ از نیرو‌های حشدالشعبی و یک گردان از پلیس انرژی برای حفاظت از خطوط انتقال نفت، تحت فرماندهی این قرارگاه فعالیت خواهند کرد.

این قرارگاه که از نظر سازمانی تابع فرماندهی پلیس فدرال عراق خواهد بود، مسئولیت تأمین امنیت محدوده اداری جرف‌النصر را بر عهده می‌گیرد و با فرماندهی پلیس بابل و فرماندهی عملیات کربلا، الانبار و بغداد هماهنگی خواهد داشت.

این تغییر آرایش نظامی در حالی صورت می‌گیرد که منطقه جرف‌النصر طی سال‌های گذشته از مناطق اصلی استقرار نیرو‌های کتائب حزب‌الله عراق بوده است.

با وجود برنامه اعلام‌شده برای جایگزینی نیرو‌های عراقی و تغییر ساختار فرماندهی منطقه، برخی منابع از احتمال باقی ماندن بخشی از نیرو‌های کتائب حزب‌الله در قالب یگان‌های حشدالشعبی در جرف‌النصر خبر می‌دهند.

هنوز مشخص نیست اجرای این طرح به خروج کامل نیرو‌های کتائب حزب‌الله از منطقه منجر خواهد شد یا صرفاً ساختار فرماندهی و کنترل امنیتی جرف‌النصر تغییر خواهد کرد.