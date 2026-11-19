به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از درگذشت حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، جمعی از اعضای هیئت دولت در پیام‌های جداگانه، این ضایعه بزرگ را تسلیت گفتند.

اسکندر مؤمنی وزیر کشور، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌ و پرورش، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیام‌های جداگانه، درگذشت مرجع عالی‌قدر شیعه را تسلیت گفتند.

همچنین، محسن اسماعیلی معاون رئیس‌ جمهور در امور راهبردی و مجلس، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌ جمهور در امور زنان و خانواده، اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، حسین افشین معاون علمی و فناوری رئیس‌ جمهور و عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز پیام‌های تسلیت صادر کردند.

اعضای هیئت دولت در پیام‌های خود با توجه به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، مجاهدت‌های علمی، ترویج معارف اهل‌ بیت علیهم‌السلام، پاسداری از میراث فقاهت و تربیت شاگردان برجسته را از وجوه ماندگار حیات علمی و دینی ایشان برشمردند و برای آن مرجع رحلت کرده، علو درجه و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت کردند.

همچنین، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نمایندگی از رئیس‌ جمهور و هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در آیین تشییع پیکر آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی در قم حضور یافت و در کنار عالمان، روحانیان، طلبه‌ها و قشرهای متحد مردم در آیین وداع با این مرجع عالی‌قدر حضور یافت.

گفتنی است که مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهور، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌ جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌ جمهور و الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، پیش از این در پیام‌های جداگانه، درگذشت مرجع عالی‌قدر شیعه را تسلیت گفته بودند.