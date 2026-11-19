نمایندگان ایران در روز نخست مسابقات بین‌المللی بدمینتون ترکیه، موفق به کسب سه پیروزی شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز این رقابت‌ها که با حضور ۱۹۸ بازیکن از ۲۷ کشور در شهر آنکارا در حال برگزاری است، زهرا رباطی در بخش انفرادی مقابل نماینده ترکیه با نتایج ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۸ به پیروزی رسید.

علی حیاتی نیز در دیدار مقابل نماینده اتریش با نتایج ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۷ به برتری دست یافت.

در دیگر دیدار انفرادی، امیرعلی احمدلو مقابل نماینده آلمان با نتایج ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۸ مغلوب حریف خود شد.

همچنین در بخش دونفره، امیرعلی احمدلو و علی حیاتی با ارائه نمایشی موفق، حریف خود را با نتایج ۲۴ بر ۲۲ و ۲۱ بر ۱۲ شکست دادند.

مسابقات بین‌المللی بدمینتون ترکیه از ۲۷ آبان تا ۱ آذر در شهر آنکارا برگزار می‌شود.