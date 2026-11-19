معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد از اجرای ۸۳۸ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۲۰ طرح سازندگی و محرومیت‌زدایی با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان در این هفته به مردم استان تقدیم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ جوکار، با تبریک هفته بسیج به مردم استان یزد، به‌ویژه بسیجیان، اظهار کرد: برنامه‌های امسال هفته بسیج با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و با محوریت مشارکت مردم، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات جامعه تدوین شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۸۳۸ عنوان برنامه در هفته بسیج افزود: از این تعداد، ۱۷ برنامه ویژه استانی، ۱۷۳ برنامه شاخص در نواحی مقاومت و ۶۴۸ برنامه در پایگاه‌ها و کانون‌های اقشار مختلف بسیج اجرا می‌شود.

سرهنگ جوکار، بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعات شبانه مردم، جریان‌سازی رسانه‌ای، تعامل با دستگاه‌های اجرایی، مشارکت نخبگان و فرهیختگان و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده نوجوانان و جوانان را از مهم‌ترین رویکرد‌های برنامه‌های امسال برشمرد.

وی با اشاره به برنامه‌های روز‌های مختلف هفته بسیج گفت: نخستین روز این هفته با حضور گسترده خواهران و برادران بسیجی در میعادگاه‌های نماز جمعه و اجرای برنامه‌هایی همچون «میقات‌الصالحین» آغاز می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: روز شنبه، همزمان با روز سازندگی و محرومیت‌زدایی، بیش از ۱۲۰ طرح عمرانی، خدماتی و محرومیت‌زدایی با ارزشی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد و به مردم تقدیم خواهد شد. این طرح‌های در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شده و بخشی از آنها با حضور مسئولان استانی افتتاح می‌شود.

وی همچنین از افتتاح مرکز آموزش «جان‌فدا» در مرکز استان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف پاسخ به درخواست مردم برای ارتقای آموزش و توانمندسازی و فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی اقشار مختلف جامعه راه‌اندازی می‌شود.

سرهنگ جوکار، برگزاری همایش مدرسان سواد رسانه‌ای را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد و افزود: این همایش با حضور نخبگان، فرهیختگان و افراد اثرگذار در حوزه فضای مجازی و رسانه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای طرح حکمرانی محله‌محور در مساجد استان نیز گفت: مرحله جدید این طرح روز دوشنبه رونمایی می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد در پایان، تکریم خانواده‌های معظم شهدا، دیدار با جانبازان بسیجی و حضور بر مزار مطهر شهدا را از دیگر برنامه‌های این هفته اعلام کرد و گفت: هفته بسیج با برگزاری برنامه پایانی «شکوه اقتدار» به کار خود پایان خواهد داد.