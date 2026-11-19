به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ محمد ربیعی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل شمس‌آذر قزوین گفت: ذوب‌آهن برای کسب سه امتیاز این دیدار به میدان می‌رود و امیدواریم کیفیت فنی تیم به نتیجه مطلوب منجر شود.

وی با اشاره به شرایط روحی بازیکنان افزود: در دوره قبلی حضورم در ذوب‌آهن، تیم در هر فصل حدود ۴۰ امتیاز کسب می‌کرد، اما پس از آن در ۳۵ بازی تنها ۳۴ امتیاز به دست آمده است که این موضوع از نظر روحی بر بازیکنان تأثیر می‌گذارد.

سرمربی ذوب‌آهن با بیان اینکه تیمش از نظر کیفی شرایط قابل قبولی دارد، گفت: در دیدار مقابل استقلال خوزستان مالکیت توپ خوبی داشتیم و برابر گل‌گهر سیرجان نیز موقعیت‌های مناسبی ایجاد کردیم، اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. برخی بازیکنان باید عملکرد بهتری داشته باشند و به همین دلیل برای افزایش مسئولیت‌پذیری و تلاش بیشتر، جریمه‌هایی در نظر گرفتیم و این مبالغ را به تیم بازگرداندیم.

ربیعی با اشاره به ضرورت تقویت تیم در نیم‌فصل دوم بیان کرد: ذوب‌آهن باشگاهی اصیل و بزرگ است و برای عبور از شرایط فعلی به حمایت همه بخش‌ها، از مدیریت تا هواداران، نیاز دارد. از هواداران درخواست می‌کنم با حضور در ورزشگاه از تیم حمایت کنند.

وی درباره دیدار با شمس‌آذر نیز گفت: این تیم حریف سخت‌کوشی است و چند تیم برای بقا در لیگ تلاش می‌کنند. ذوب‌آهن و شمس‌آذر نیز در این شرایط قرار دارند و هر تیمی شایستگی بیشتری داشته باشد، نتیجه بهتری خواهد گرفت. نباید اسیر هیجانات شویم.

سرمربی ذوب‌آهن در ادامه با اشاره به مشکلات تیم در گلزنی اظهار داشت: اولویت ما تقویت ساختار دفاعی بود و پس از آن به دنبال خلق موقعیت رفتیم. امیدواریم در دیدار پیش رو در گلزنی نیز پیشرفت کنیم. البته خلاقیت و توانایی‌های فردی بازیکنان در این زمینه نقش مهمی دارد و برای ارائه فوتبال باکیفیت، زمین مناسب نیز ضروری است.

ربیعی همچنین با تبریک انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان برترین بازیکن آسیا گفت: این دستاورد بزرگی برای فوتبال ایران است. کشور ما از استعداد‌های فوتبالی خوبی برخوردار است و برای شکوفایی این استعداد‌ها باید مسیر و راهنمایی درستی فراهم شود.