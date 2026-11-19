در اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه، از بانوان مداح اهل بیت و پیرغلامان کشور‌های ایران، آذربایجان و پاکستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم اختتامیه بیست و سومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی با حضور شخصیت‌های کشوری و استانی با اجرای آیین های متنوع، در حسینیه ثارالله ارومیه برگزارشد

در نخستین ساعات شروع این مراسم، پیرغلامانی از کشورهای آذربایجان، پاکستان و ایران به مداحی پرداختند.

در ادامه این مراسم، هیئت عزاداران «سجادیه» مسجد حاج جواد، مراسم زنجیرزنی را به اجرا گذاشتند.

همچنین در بخش بانوان، از بانوان مداح اهل بیت و در بخش بین‌الملل این اجلاس، از پیرغلامان کشورهای حاضر در مراسم و خادمان حسینی تقدیر به عمل آمد.

این مراسم که با اجرای سرود و شعارهای انقلابی و استکبارستیزی همراه بود، هم‌زمان از شبکه‌های سراسری، استانی، برون‌مرزی و رادیویی صدا و سیمای کشور پخش می‌شود.