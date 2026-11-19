سنگ نوردی جام آزاد شانگهای، ترلانی طلایی شد و فروغیان به مدال نقره رسید

سنگ نوردی جام آزاد شانگهای، ترلانی طلایی شد و فروغیان به مدال نقره رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ترلانی و رادین فروغیان، نمایندگان سنگ نوردی کشورمان که با درخشش در مراحل مقدماتی به جمع فینالیست‌های این رقابت‌ها راه یافته بودند، در دیدار نهایی با شش ورزشکار دیگر از کشور‌های روسیه، بلاروس و جمهوری آذربایجان به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت جذاب، محمدرضا ترلانی با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و به مدال طلا رسید. رادین فروغیان نیز با کسب عنوان نایب‌قهرمانی، مدال نقره را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

نماینده روسیه نیز در جایگاه سوم ایستاد تا مدال‌های طلا و نقره این رقابت‌ها به دو نماینده شایسته کشورمان برسد.

کاروان ایران تا اینجای مسابقات ۶ طلا، ۳ نقره و ۷ برنز را در رشته‌های جودو، شطرنج، شمشیربازی، تنیس روی میز و سنگنوردی کسب کرده است.