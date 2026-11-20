به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سید محمدحسن حسینی قوچانی معروف به آقا نجفی قوچانی در ۱۲۹۵ قمری مصادف با ۱۲۵۶ شمسی در روستای خسرویه از توابع فاروج در شهرستان قوچان متولد شد. پدرش سید محمد مردی کشاورز با تحصیلات مقدماتی بود که علاقه زیادی به تحصیل فرزندان خود داشت و آقا نجفی قوچانی را در سنین پایین برای درس خواندن به مکتب روستای خسرویه فرستاد، به همین خاطر آقا نجفی قوچانی قبل از هفت سالگی کل قرآن را یکبار ختم کرده بود و در مدت کوتاهی دروس معمول فارسی و عربی و مقدمات آن زمان را در مکتبخانه روستا به پایان رساند.

این عالم ربانی در ادامه تحصیلات حوزوی خود در مشهد ، اصفهان و نجف اشرف از شاگردان ملا محمد کاشی ، آخوند خراسانی ، میرزا جهانگیرخان قشقایی و سید محمدکاظم یزدی بود و در سن سی سالگی به درجه اجتهاد رسید.

دو کتاب مشهور عرفانی سیاحت غرب و سیاحت شرق از آثار این عالم برجسته دینی است.