برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی تامین پایدار غذا در لرستان
سومین جلسه کمیسیون تخصصی تامین پایدار غذا در سال ۱۴۰۵ امروز در جهاد کشاورزی خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،بابایی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان در این جلسه با اشاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی دو بعد کمی و کیفی دارد؛ در بعد کمی، تلاش تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و دستگاههای اجرایی باعث شده است تأمین کالاهای مورد نیاز در کشور به نحو مطلوب انجام شود و حتی در شرایط جنگی نیز بازار و تأمین محصولات با نتایج خوبی همراه باشد ودر بعدکیفیت محصولات، که یکی از دغدغههای اصلی مصرفکنندگان به شمار میرود.
وی بیان کرد:مردم حق دارند بدانند محصولی که خریداری و مصرف میکنند، چه مشخصاتی دارد و چه فرایندی را پشت سر گذاشته است.