به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی روستای احمدآباد چهل‌گزی شهرستان مهریز استان یزد در قالب اردوی جهادی سلامت، از خدمات رایگان پزشکی متخصصان بسیج جامعه پزشکی استان یزد بهره‌مند شدند.

در این اردوی جهادی، تیم تخصصی بسیج جامعه پزشکی استان یزد با حضور متخصصان رشته‌های زنان و زایمان، داخلی، نفرولوژی و طب فیزیکی و توانبخشی، خدمات معاینه، ویزیت و مشاوره تخصصی را به اهالی روستا ارائه کرد.همچنین دارو‌های مورد نیاز بیماران به‌صورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفت.

دکتر محمدرضا وفایی‌نسب، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد، با اشاره به محدودیت دسترسی ساکنان مناطق کم‌جمعیت و محروم به پزشکان متخصص گفت: فاصله از مراکز درمانی و کمبود پزشکان متخصص، دریافت خدمات پزشکی را برای ساکنان مناطق دوردست دشوار کرده است و حضور تیم‌های تخصصی پزشکی در این مناطق می‌تواند بخشی از نیاز‌های درمانی مردم را برطرف کند.

وی افزود: بیمارانی که به خدمات تخصصی‌تر یا اقدامات درمانی تکمیلی نیاز داشته باشند، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی و بیمارستان‌های تخصصی در مناطق شهری ارجاع می‌شوند.

وفایی‌نسب با اشاره به تداوم فعالیت‌های جهادی بسیج جامعه پزشکی استان یزد در مناطق محروم کشور اظهار داشت: این مجموعه علاوه بر خدمت‌رسانی در مناطق کم‌برخوردار استان، سالانه دو تا سه نوبت نیز تیم‌های پزشکی خود را به مناطق محروم سایر استان‌ها اعزام می‌کند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد همچنین با اشاره به سابقه اعزام سالانه تیم‌های تخصصی پزشکی به جزیره ابوموسی خاطرنشان کرد: در دوران جنگ نیز تیم‌های بسیج جامعه پزشکی استان یزد با حضور در مناطق جنوبی کشور، به‌ویژه جزیره ابوموسی، خدمات درمانی به هموطنان ارائه کردند.