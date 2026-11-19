به گزار خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دومین همایش و مسابقات استانی آمادگی جسمانی، ویژه آقایان بالای ۵۰ سال، با هدف ترویج سبک زندگی سالم و افزایش نشاط اجتماعی، در شهرستان لنگرود، با میزبانی هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی این شهرستان، برگزار شد.

هدف اصلی برگزاری این مسابقات، ایجاد بستری برای مشارکت فعال بازنشستگان و پیشکسوتان در فعالیت‌های ورزشی، ارتقای سطح آمادگی جسمانی در گروه‌های سنی بالاتر و تأکید بر نقش ورزش در بهبود کیفیت زندگی است.