معاون رئیس جمهور در بازدید از مرکز درمانی در حال تأسیس توانبخشی ایثارگران مازندران، بر تسریع در راه اندازی، تجهیز و ارائه خدمات تخصصی به ایثارگران و استان‌های همجوار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه یونسی رستمی استاندار مازندران و جمعی از مدیران از مرکز درمانی در حال تأسیس توانبخشی ایثارگران مازندران بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند تجهیز این مرکز قرار گرفت. این مرکز شامل بخش‌های مختلف از جمله فیزیوتراپی، هیدروتراپی، شنوایی‌سنجی و کاردرمانی است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی مرکز، بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نیروی تخصصی برای ارائه خدمات باکیفیت به ایثارگران تأکید کرد.

همچنین مقرر شد با هماهنگی استان، اعتبار لازم برای تجهیز مرکز تأمین و امکان بهره‌مندی استان‌های همجوار نیز فراهم شود.