فرمانده سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری، از برگزاری ۵۰ برنامه محوری و بیش از هزار و دویست عنوان برنامه در هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سردار علی افضلی فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم با بزرگداشت چهل و هفتمین سال هفته بسیج، یاد و نام امام شهید و شهدای جنگ رمضان بویژه سرلشگر پاسدار شهید حاج غلامرضا سلیمانی را گرامیداشت.

وی با اشاره به دیدگاه‌های امام امت، رهبر شهید و فرمانده معظم کل قوا درباره شجره طیبه بسیج، برخی از ویژگی‌های فرهنگ و روحیه بسیجی را تبیین کرد.

وی به تشریح برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت.

سردار افضلی از ابلاغ ستاد کل فرماندهی سپاه برای آغاز فعالیت ستاد راهبری شهید غلامرضا سلیمانی خبرداد و با تأکید بر نقش ستاد راهبری شهید حاج غلامرضا سلیمانی در ارتقای فرهنگ بسیجی، از برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح استان خبر داد.

افضلی اعلام کرد: از محور‌های اصلی این هفته، می‌توان به «اجتماع سراسری دانشجویان و طلاب»، «پویش حفظ هفت آیه مقاومت»، «رزمایش تولید محتوای بصیرتی» و «پویش کاشت نهال» اشاره کرد.

وی همچنین افزود: در عرصه اقتصاد مقاومتی، هفت نمایشگاه در هفت شهرستان برپا شده و ۹۱ پروژه از جمله سیل‌بند، کانال‌آبرسانی و بازسازی مسکن محرومین در دستور کار عملیاتی قرار دارد.

وی همچنین به فعالیت‌های خدمتی اشاره کرد و گفت: گروه‌های جهادی در عرصه‌های مختلف پزشکی، دامپزشکی، فرهنگی، آموزشی و عمرانی در سطح استان فعال هستند که از جمله آنها می‌توان به اعزام گروه‌های پزشکی به شهرستان‌های شهرکرد، اردل و لردگان اشاره کرد.»

در بخش فرهنگی، وی از برگزاری مسابقات هنری، ورزشی، پویش کتابخوانی و برگزاری محافل قرآنی خبر داد و تأکید کرد که این برنامه‌ها با هدف ترویج سبک زندگی و تقویت بصیرت در میان جوانان تدوین شده است.