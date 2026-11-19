به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ الحاج ابو حسین الحمیداوی دبیر کل گردان‌های حزب الله عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: از همه برادران و خواهران در داخل و خارج عراق که در کارزار دفاع از مردان پیروز مقاومت اسلامی در برابر حملات وحشیانه قدرت‌های استکبار جهانی برای آسیب زدن به ایستادگی و عزت آنها مشارکت کردند و می‌کنند بسیار تشکر می‌کنم و همه ما به وعده خدا و یاری وی اطمینان داریم.

الحمیداوی گفت: ما از موضع برادران در الحشد الشعبی (بسیج مردمی) و همبستگی آنها با برادرانشان در مقاومت شریف اسلامی قدردانی می‌کنیم و به فرزندانمان در سازمان‌های امنیتی عراق در همه تشکل‌ها که موضع برادارانه و مسئولانه‌ای دارند و از انجام هر اقدامی که بتواند به دشمنان خدمت کند خودداری می‌کنند و با جان خود در روز‌های آزاد سازی عراق از این کشور حفاظت می‌کنند درود می‌فرستیم.

دبیر کل گردان‌های حزب الله عراق افزود: در شرایطی که از برادران در حوزه رسانه می‌خواهیم تیر‌های حق و حقیقت را به سوی دشمنان اصلی امت پیامبر بزرگمان محمد(ص) و افزایش تلاش‌هایشان در رویارویی با قدرت‌های استکبار و رژیم صهیونیستی و اختصاص دادن گفتمانشان به دفاع از اردوگاه حق که در جمهوری مبارک اسلامی تجسم یافته است، فرا می‌خوانیم (خصوصا اینکه دشمن صهیونیستی تجاوزات خود را از سرگرفته است) در همان زمان تاکید می‌کنیم که مشکلات موجود با رئیس قوه مجریه (نخست وزیر) از مسیر کانال‌های خاص حل و فصل خواهد شد تا فرصت از دشمنان اصلی گرفته شود.‌

الحمیداوی گفت: ای برادران مبارز در راه خدا که وظیفه امت را انجام می‌دهید صبر کردید و ثمره صبر را به دست آوردید، گوارا باد بر شما و گوارا باد بر من که شما را دارم. شما پیشانی درخشان امت و منبع عزت و شرف والای آن هستید. شما از طرف امت، انجام وظیفه کردید و چیزی تقدیم کردید که جز او پاداشی بر آن نمی‌دهد (وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا). شما شمشیر خدا و دست او در زمین و حزب امین او هستید.‌ای عزیزان، برادران و فرزندان و نور چشمانم در برابر ایستادگی، فداکاری، شجاعت، ایثار، فروتنی و ذوب شدن شما در ذات خدا خجل ایستاده‌ام. شما امید هستید و شما گنج خدا برای یاری بندگان مستضعف او هستید.‌ ای فرزندان رسول خدا، علی و امامان معصوم و صحابه نیک برگزیده و‌ای فرزندان امام خمینی بزرگ و امام خامنه‌ای و‌ ای فرزندان سید محمد باقر صدر، سید محمد باقر حکیم، حاج قاسم سلیمانی، المهندس، نصرالله و صفی‌الدین خداوند بر ما و شما به جهاد نعمت داد جهادی که درِ آن را به خاصان اولیای خود گشود پس از این نعمت تا آنجا که می‌توانید بهره بگیرید تا آن گونه باشید که پیامبر گرامی مان می‌خواست باشید پس به یکدیگر محبت و دوستی کنید و ایثار کنید و یکدیگر را در پنهان و خفا حمایت کنید و اسرار و راز‌های کار و سلاح خود را حفظ کنید که آن از ویژگی‌های حضرت امام مهدی (عج) است. من شما و خودم را سفارش می‌کنم که آن‌گونه باشید که خدا می‌خواهد یعنی بر کافران سخت بگیرید و میان خود مهربان باشید.

دبیر کل گردان‌های حزب الله عراق ادامه داد: به انجام کار‌های عادی و معمول خود همان گونه که پیش از اخطار بود بازگردید و توجه خود را به توسعه توانایی‌ها و نوسازی امکانات خود و همچنین ادامه آموزش و ارتقای سطح جنگی خود معطوف کنید و به توانمندسازی جوانان و پرورش مهارت‌هایشان از مسیر برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی و تقویت تجهیزات خود اهمیت دهید، زیرا آینده در دل خود چالش‌های بزرگی دارد و رویارویی با آنها نیازمند مردانی است که همچون شما صبر، پایداری و مسئولیت پذیری داشته باشد.

الحمیداوی گفت: درود بر کمیته‌های مردمی و رهبرانشان و صاحبان موکب‌های حسینی و خادمان آن که در میدان حاضر شدند و شرایط سخت را تحمل کردند و نهایت تلاش و بخشش خود را به کار گرفتند تا حماسه‌ای از کرم و ایثار بسازند که شایسته اهمیت این مناسبت باشد.