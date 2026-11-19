به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیوان بین المللی دادگستری روز پنجشنبه با صدور حکمی تاریخی، اعلام کرد میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا مرتکب نسل کشی شده است.

بر اساس حکم صادر شده، دولت میانمار موظف است ضمن تضمین بازگشت امن آوارگان روهینگیا به خانه‌های خود، به آنان غرامت پرداخت کند.

این حکم می‌تواند به سابقه‌ای برای پرونده اسرائیل در غزه تبدیل شود. آفریقای جنوبی با طرح شکایتی، اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی در غزه متهم کرده است.

برای نخستین بار در تاریخ ۸۰ ساله عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد، حکمی از سوی قضات آن صادر شد که می‌تواند به عنوان نوعی عدالت برای صد‌ها هزار قربانی روهینگیا به شمار آید.

یوجی ایواساوا (Yuji Iwasawa)، رئیس این دادگاه، که مقر آن در شهر لاهه هلند است، گفت: «جمهوری اتحادیه میانمار علیه گروه روهینگیا در شمال ایالت راخین مرتکب نسل کشی شده است».

دادگاه به میانمار دستور داد تا بازگشت امن، داوطلبانه و آبرومندانه کسانی که از خشونت گریخته‌اند را به محل سکونتشان تسهیل و فراهم کند.

قضات دادگاه همچنین به میانمار دستور دادند تا هر فردی را که مظنون به ارتکاب نسل کشی است، مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهد و در عین حال غرامتی را که میزان آن بعدا مشخص خواهد شد، پرداخت کنند.

با آن که احکام صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا و قطعی است، اما این مرجع قضایی هیچ ابزاری برای اجرای احکام خود ندارد. باید دید که آیا رهبران میانمار از این احکام پیروی خواهند کرد یا خیر.

با این حال، انتظار می‌رود این تصمیم فشار بین المللی بر رئیس جمهور آن، مین آنگ هلینگ (Min Aung Hlaing) را افزایش دهد.