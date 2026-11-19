رئیس بنیاد شهید در دیدار با مادر شهیدان عبوری در شهرستان ساری گفت‌:مادران شهدا الگو‌های بی نظیر ایمان، ایثار و صبوری برای جامعه ما هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه یونسی رستمی استاندار مازندران در دیدار با مادر شهیدان معزز محمدعلی، ابوالقاسم و حجت اله عبوری در ساری، با تجلیل از مقام والای این مادر فداکار تصریح کرد: مادران شهدا قهرمانان ملی این سرزمین را تربیت کردند و با صبوری و استواری خود، به الگویی بی نظیر و ماندگار برای نسل‌های امروز و آینده جامعه تبدیل شدند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به مادر شهیدان عبوری اظهار داشت: مادران شهدا برای جامعه ما سرمایه‌های ارزشمندی هستند و ما قدردان همه این عزیزان هستیم و شما مادر معزز شهید نیز یکی از مادران عزیزی هستید که ما از شما درس می‌گیریم.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی شهدا و روایت گری افزود: مادران شهدا گنجینه‌ای ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جامعه امروز و نسل‌های آینده هستند و ما باید با کمک همه عزیزان در معرفی شهدا و آرمان‌ها و سلوک آنان اقدام کنیم.

موسوی با توجه به حضور استاندار مازندران در این دیدار گفت: دکتر یونسی یک پزشک برجسته و استاد دانشگاه است و خدمت به ایثارگران را با تمام ظرفیت و توان دنبال می‌کند.