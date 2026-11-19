به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه قرارگاهی ائمه جمعه شمال استان آذربایجان غربی با حضور ائمه جمعه شهرستانهای ماکو، پلدشت، چالدران، خوی، سلماس، نازلو و انزل و با حضور حجت الاسلام اسماعیلی مدیر دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در آذربایجان غربی در شهر قوشچی برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی چون قرارگاه بعثت مردمی، اجتماعات شبانه، برنامه های فرهنگی پیش رو در ماه رجب اعتکاف، برنامه های هفته بسیج و ماموریتهای نهاد امامت جمعه مورد بررسی قرار گرفت.