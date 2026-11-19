به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، ناصر نصیری، معاون حقوقی، هماهنگی امور استان‌ها و امور مجلس و معاون توسعه روستایی، در سفر به شهرستان انار از طرح‌های راکد و نیمه‌تمام دهیاری‌ها بازدید کرد و در نشست فرمانداری، ظرفیت‌ها و مشکلات توسعه روستایی را مورد بررسی قرار داد.

نصیری با بیان اینکه به دعوت نماینده مردم، ظرفیت‌های روستا‌های دو شهرستان انار و رفسنجان بررسی شده است، گفت: تلاش معاونت، تأمین نیاز‌های عمرانی و اقتصادی مناطق روستایی است و طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های راکد پس از جمع‌بندی، برای بررسی و حمایت در دستور کار قرار می‌گیرند.

وی همچنین از دو طرح نیروگاه خورشیدی و مجتمع تجاری کنار جاده‌ای بازدید کرد و با تأکید بر ظرفیت انرژی خورشیدی، قول مساعد داد تسهیلات لازم برای تکمیل نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی دهیاری‌های انار اختصاص یابد.

احمد انارکی محمدی، نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و گردشگری روستا‌ها گفت: چند طرح با هدف بررسی امکان تأمین تسهیلات و حمایت‌های اجرایی از سوی معاونت توسعه روستایی مورد بازدید قرار گرفت.

میرحسینی، فرماندار انار، با اشاره به فعالیت دهیاری‌ها در ۲۱ روستای شهرستان گفت: انار در مسیر ترانزیتی شمال به جنوب قرار دارد و روزانه بیش از ۲۴ هزار خودروی سبک و سنگین از آن عبور می‌کنند. از سوی دیگر، اقتصاد این شهرستان به باغ‌های پسته و کشاورزی وابسته است و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی دهیاری‌ها می‌تواند منبع درآمد پایداری برای روستا‌ها و پشتیبان کارگاه‌ها و صنایع دستی باشد.

در این نشست، دهیاران نیز مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند؛ از جمله موانع ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها، تأمین اعتبار و تکمیل چارت سازمانی، صدور مجوز جذب نیرو‌های فنی، تعیین تکلیف لایحه جذب دهیاران با بیش از ۱۵ سال سابقه و اجرایی‌شدن دهیاری‌های درجه پنج و شش.

تسهیل پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و مشاغل خرد روستایی، تخصیص زمین به جوانان زیر ۲۵ سال برای پیشگیری از مهاجرت و رفع مشکلات مناقصه پروژه‌های دهیاری‌ها و ورود پیمانکاران غیربومی از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.