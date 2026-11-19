به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در روز‌های اخیر، حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان NGL دهلران و جان‌باختن تعدادی از سرنشینان؛ علاوه بر فضای حقیقی، به یکی از موضوعات مورد توجه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که در کنار مطالبه خانواده‌های داغدار برای روشن شدن علت حادثه؛ با تلاش برخی جریان‌های معاند برای جهت‌دهی به افکار عمومی و بهره‌برداری سیاسی همراه بوده است.

در این میان، برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور؛ از جمله بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال به دنبال سو استفاده از این موضوع بودند؛ همچنین انتشار توئیت و مواضع برخی چهره‌های گروهک‌های تجزیه‌طلب، نشان داد که این سلطنت طلبان و ضد انقلاب به دنبال آشوب و تا امنیت هستند.

در ادامه این فضاسازی‌ها، تلاش‌هایی برای پیوند دادن مطالبات خانواده‌های داغدار با اهداف و مواضع جریان‌های سیاسی خارج از کشور مطرح شد؛ در حالی که خانواده‌های جان‌باختگان با اعلام برائت از عناصر ضدانقلاب، موضع خود را به‌صراحت بیان کردند.

آنها تأکید کردند که علت واژگونی اتوبوس کارکنان NGL دهلران و ابعاد این حادثه باید صرفاً از مسیر قانونی و از طریق مراجع مسئول پیگیری شود.

کاربران فضای مجازی نیز با انتشار پیام‌ها، تصاویر و ویدئوهایی، دیدگاه‌های خود را درباره حادثه، مطالبات خانواده‌ها و ورود جریان‌های خارج از کشور به این موضوع مطرح کردند؛ واکنش‌هایی که نشان‌دهنده گستردگی بازتاب این اتفاق در فضای مجازی بود.