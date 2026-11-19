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کاروان دانشآموزی راهیان نور ریگان با ۷۶ دانشآموز راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این کاروان با حضور فرمانده سپاه شهرستان ریگان، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه و معاون اداره آموزشوپرورش بدرقه شد.
این اردو با هدف آشنایی دانشآموزان با رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود.
در مراسم بدرقه نیز بر اهمیت انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان و نقش اردوهای راهیان نور در تقویت روحیه انقلابی و آرمانخواهی دانشآموزان تأکید شد.