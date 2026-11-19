به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این کاروان با حضور فرمانده سپاه شهرستان ریگان، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه و معاون اداره آموزش‌وپرورش بدرقه شد.

این اردو با هدف آشنایی دانش‌آموزان با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

در مراسم بدرقه نیز بر اهمیت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان و نقش اردو‌های راهیان نور در تقویت روحیه انقلابی و آرمان‌خواهی دانش‌آموزان تأکید شد.