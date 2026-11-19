بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور ۱۳۰ نفر از حافظان و فعالان قرآنی شهرستان مهریز در دانشگاه پیام نور این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیدکاظم کمالیان، گفت: آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت صبح پنجشنبه ۲۸ آبان در دانشگاه پیام نور مهریز برگزار شد و ۱۳۰ نفر از حافظان و فعالان قرآنی شهرستان در رشته‌های مختلف حفظ و مفاهیم قرآن کریم به رقابت پرداختند.

وی هدف از برگزاری این آزمون را ترویج فرهنگ قرآنی، توسعه و تعمیق معارف الهی، شناسایی و حمایت از استعداد‌های قرآنی عنوان کرد و افزود: برگزاری چنین رویداد‌هایی نقش مؤثری در گسترش فرهنگ قرآن و عترت، تقویت باور‌های دینی و ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز همچنین از همکاری مؤسسات قرآنی شهرستان در زمینه مشارکت و حضور فعال حافظان و قرآن‌آموزان در این آزمون قدردانی کرد.

کمالیان در پایان با اشاره به ادامه برنامه‌های این دوره از آزمون‌ها گفت: آزمون معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) و حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح نیز به‌صورت الکترونیکی از اول تا پنجم آذرماه برگزار خواهد شد.