به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، در این مراسم که فرزندان مرحوم آیت الله وحید خراسانی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، استاندار و زائران و مجاوران حضور داشتند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی از سوی رهبر انقلاب در حرم مطهر امام رضا (ع) گفت: آیت‌الله وحید خراسانی دلباخته اهل‌بیت (ع) بودند و این عشق در آثار، بیانات و سخنان ایشان آشکار بود.

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری افزود: عشق به اهل‌بیت (ع) و ایستادگی در برابر طاغوت مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی را وحید عصر کرد.

وی ادامه داد: سخنرانی کوبنده ایشان در ۱۹ دی علیه رژیم طاغوت را هرگز فراموش نمی‌کنم؛ ایشان از مراجع برجسته‌ای بودند که شجاعانه در برابر رژیم شاه ایستادند.

در این مراسم قاریان قرائتی از مصحف شریف داشتند و ذاکران در رثای اهل بیت مرثیه سرایی کردند این مراسم در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار شد.

آیت الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی ۲۶ آبانماه در سن ۱۰۵ سالگی دار فانی را وداع گفت و پیکر مطهرش در رواق دارالسعاده حرم علی ابن موسی الرضا آرام گرفت.