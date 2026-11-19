به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، از کتاب "نگاهی نو به عالم ذر و عهد الست" به قلم دکتر سید علی ملک حسینی در شیراز رونمایی شد.

کتابی که حاصل ۱۱ سال مطالعه قرآنی و علمی دکتر ملک حسینی است و نویسنده در آن با بهره‌گیری از اشارات و آیات تکوینی قرآن کریم، مطالعه تاریخچه علوم از آغاز تا کنون، و نظرات علما و عرفا و فلاسفه بزرگ تاریخ، به تبیین جلوه هایی از جدیدترین دستاوردهای علم پزشکی در خلقت انسان و از منظر قرآن کریم پرداخته است.



این کتاب قرار است به زبان های انگلیسی، فرانسه، عربی و ترکی هم ترجمه و منتشر شود.

دکتر سید علی ملک حسینی از چهره های علمی ماندگار در حوزه پزشکی ایران و بنیانگذار پیوند کبد در خاورمیانه و از شیراز است که به پدر پیوند کبد ایران لقب گرفته است.

آیت الله ملک حسینی ، رئیس مدرسه علمیه خان شیراز هم در این مراسم با اشاره به دانشمندانی چون خواجه نصیر الدین طوسی که با جلوه های اعجاز در قرآن بویژه در حوزه علمی شناخته شده اند گفت: دکتر ملک حسینی هم با تلاش در همین راستا، توانسته جلوه های اعجاز علمی قرآن را برجسته کند و بدون شک با هر تجربه نو در علوم و دانش بشری، بی‌شک فهمی نو از قرآن پیدا می شود .

دکتر محمد اسماعیل اکبری استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات سرطان کشور در این مراسم با بیان اینکه کسی که با برداشت درست از قرآن کریم، توان تلفیق علوم تجربی را داشته باشد نمونه بارز یک فرد عالم است گفت:دکتر ملک حسینی با ۱۵ سال تلاش توانسته بر این موضوع صحّه گذارد و با درک معنا از آیات قرآن کریم ، بیولوژی و خلقت را تبیین کند.