با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، کشاورزی و گردشگری شهرستان خاتم و تقویت جریان اطلاع‌رسانی در این منطقه، بیست‌وهفتمین دفتر خبری صداوسیمای مرکز یزد با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در خاتم افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شهرستان خاتم با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه کشاورزی، به‌ویژه تولید پسته، و جاذبه‌های گردشگری همچون جنگل باغ شادی، از مناطق مستعد استان یزد به شمار می‌رود؛ ظرفیت‌هایی که معرفی و انعکاس گسترده‌تر آنها در رسانه ملی، زمینه‌ساز توجه بیشتر به قابلیت‌های این شهرستان خواهد بود.

بخش قابل توجهی از سطح زیر کشت محصولات کشاورزی خاتم به پسته اختصاص دارد و محصولات تولیدی این منطقه پس از فرآوری، به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه و صادر می‌شود.

در همین راستا و با هدف تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای، انعکاس مطالبات مردم و معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مختلف شهرستان، بیست‌وهفتمین دفتر خبری صداوسیمای مرکز یزد در خاتم آغاز به کار کرد.

آیین افتتاح این مرکز رسانه‌ای با حضور مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد، امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

همچنین همزمان با آغاز به کار این دفتر خبری، دیدار با خانواده شهید احمد غیاثی از دیگر برنامه‌های انجام‌شده در این روز بود.