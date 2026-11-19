در جنگ اخیر، نیرو‌های پهپادی با اجرای عملیات‌های متعدد و شلیک‌های سریع و شبانه، اهدافی را در پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی مورد حمله قرار دادند. یکی از افتخارآفرینان این حماسه که در جریان جنگ به درجه جانبازی رسیده است، جزئیات عملیات‌ها را روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در جریان جنگ ۴۰ روزه، نیروهای پهپادی ایران با اجرای عملیات‌های متعدد و شلیک‌های سریع و شبانه، اهدافی را در پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی مورد حمله قرار دادند. در بدون تعارف این هفته ، یکی از نیروهای عملیاتی پهپادی که در جریان این جنگ به درجه جانبازی رسیده است، از جزئیات عملیات‌ها، نقش پهپاد شاهد ۱۳۶، نحوه هماهنگی حملات پهپادی و موشکی و نسل جدید پهپادهای ایرانی که هنوز رونمایی نشده‌اند، روایت می‌کند.

متن گفتگو به این شرح است :

­سوال: معرفی بفرمایید از کدام نیرو هستید شما؟

جواب: این جا که الان نشستید دقیقا یکی از کوچکترین تونل‌های پهپادی ایران است.

سوال: و شما یکی از نیرو‌های فرماندهی پهپادی هستید؟

جواب: یکی از خادمین این قسمت هستم.

سوال: چند سال است که در این حوزه‌اید؟

جواب: شاید دو دهه نشده است دهه اول هستیم.

سوال: خب جوان هستید.

جواب: بله، دهه هفتادی هستیم.

سوال: دهه هفتاد!

جواب: دهه هفتاد و رفقایمان که دهه هشتاد بودند و شهید شدند.

سوال: آخی، در همین بچه‌های پهپادی در همین جنگ؟

جواب: بله جنگ چهل روزه.

سوال: اول از جانبازی شما شروع کنم؟ شما در همین جنگ اخیر جانباز شدید؟

جواب: بله.

سوال: قصه اش چه بود؟ چه جوری اتفاق افتاد؟

جواب: ما در یکی از عملیات‌هایی که در جنگ تحمیلی سوم جنگ رمضان اتفاق افتاد ما شرکت کردیم و سیزده نفر بودیم و تعداد نفراتمان تقریبا در یک مکانی اسکان داشتیم که آن مکان را زدند. تعدادی از بچه‌ها شهید شدند و ما ماندیم.

سوال: همین بچه‌های پهپادی بودند؟

جواب: بله، تمام بچه‌های پهپادی.

سوال: شما بینایی چشمتان از بین رفته؟

جواب: بله.

سوال: یک ذره برای مردم می‌گویید که عملیات پهپادی ما چه کرد در روز‌های جنگ؟

جواب: روز‌های جنگ، هم جنگ دوازده روزه و هم جنگ تحمیلی سوم یک روز‌هایی بود که بیشتر کارهایمان خیلی ضربتی و با سرعت انجام میشد مثلا چی مثلا شلیک بیست تا پرنده سی تا پرنده در عرض نیم ساعت بیست دقیقه خیلی کار‌های سرعتی انجام می‌دادند بچه‌های ما و از هر نقطه از شهر این کار را انجام می‌دادند مشخص شده بود از هر نقطه از شهر و در هر ساعاتی از شبانه روز بچه هایمان عملیات انجام می‌دادند؟

سوال: کجا‌ها بود هدف ها؟

جواب: دقیقا همه پادگان‌های همسایه ما که دست رژیم دست امریکا بوده زیر حملات پهپادی بود.

سوال: پایگاه‌های امریکایی در منطقه؟

جواب: بله، از عراق گرفته تا امارات و بحرین و کشور‌های حوزه خلیج فارس تا خود رژیم.

سوال: خود رژیم هم بوده؟

جواب: بله خود رژیم هم بوده.

سوال: شاهد؟

جواب: شاهد معروف به ۱۳۶ صددرصد ایرانی.

سوال: چقدر در جنگ به کارمان آمد مثلا اهدافی که زدیم چقدر کاری بود برایمان؟

جواب: کاری بودنشان که بعضی هایش فیلم هایش که از آن طرف آمده که نقاط اصابت را دادند به ما عکس‌های ماهواره‌ای، همین برای ما بس که دشمن دارد از روی این دارد کپی می‌زند پس موثر بوده در جنگ، خیلی نقطه قوتی است.

سوال: یکی از اهداف مهمی که زدید با این پهپاد‌ها چی بود؟

جواب: آواکس بود چشم رژیم چشم دشمن در منطقه.

سوال: با همین پهپاد شاهد ۱۳۶ زدند.

جواب: بله.

سوال: این پهپاد همانی است که خیلی صدای معروفی دارد؟

جواب: بله، صدای خیلی سَبک سَبُک، چون پیستونی است دیگه.

سوال: صدای معروفش که می‌اومد همه بعضی‌ها هم فیلم می‌گرفتند می‌گفتند پهپادهایمان رفت.

جواب: یک صدای حالا خیلی به ظاهر ساده ولی خیلی پیشرفته واقعا این ارتفاع کمی که داشت که همه می‌دیدند به چشم دشمن به چشم رادار نمی‌آید این یکی از نقطه ضعف‌های رادار‌های کل دنیاست که ارتفاع پایین یا پست را نمی‌گیرد و پهپاد‌های ما در ارتفاع پست پرواز می‌کنند تا به نقطه هدف می‌رسند در مسیری که پرنده‌های ما پرواز می‌کرد هر موشکی که می‌خواست شلیک بشود تا پرنده ما را شکار کند هزینه اش شاید ده برابر شاید هم بیشتر ده‌ها برابر بیشتر از پرنده ما بود.

سوال: یک جور‌هایی کلافه کرد دشمن را، این طوری می‌توانیم بگوییم دیگه.

جواب: بله، یک دکترینی است دیگه. ما بتوانیم با هزینه خیلی کم طرف را کلافه کنیم مستاصل کنیم سردرگم کنیم و هزینه بدهد برای دفاع از خودش.

سوال: در روز‌های جنگ می‌شنیدم نمی‌دانم این حرف چقدر درست بود یا نه، مردم می‌گفتند مثلا بچه‌های هوافضا پهپاد‌ها را روانه می‌کنند دشمن درگیر می‌شود که این‌ها را چه کند از آن طرف هم موشک‌ها را می‌فرستند.

جواب: بله، دقیقا هماهنگی که بین کل هوافضا اتفاق می‌افتاد همین بود که پرنده‌ها پهپاد‌ها شلیک می‌شدند.

سوال: از چند جبهه.

جواب: بله، درگیری پدافند‌ها و سامانه‌های دشمن و یک جور‌هایی کورشدن چشم دشمن برای شلیک موشک هایمان. یکی از نقاط قوت ما این بود که می‌توانستیم تعداد زیادی از پهپاد‌ها را در عرض زمان خیلی کمی به طول مثلا بیست دقیقه بیست عدد، بیست دقیقه مثلا سی عدد از پهپادهایمان شلیک کنیم و سریعا نقاط را ترک کنیم یکی از نقاط قوت پهپاد بوده.

سوال: سر جنگیش اینجا قرار می‌گیرد؟ یعنی کل انفجار (اشاره به سر پهپاد)

جواب: بله، انفجار دقیقا سر پرنده محل قرارگرفتن محموله یا سر جنگی است.

سوال: این مال چند سال پیش است این فناوری؟

جواب: برای ده سال پیش است. فناوری ده سال پیش ماست خب پیشرفت کرده تغییرات داشته جدیدا.

سوال: یعنی ما یک چیز نسل جدیدتر و خفن‌تر از این داریم؟

جواب: بله، نسل جدیدتر در حین کار است هنوز رسانه‌ای نشده است و احتیاج به رسانه‌ای شدن ندارد. اگر احتیاج باشد ما شگفتانه‌های جدیدی خواهیم داشت که ان شاء الله رونمایی می‌کنیم.

سوال: یکی از هدف‌هایی که خودت با پهپاد‌هایی که تحت اختیار خودت بوده کجا بوده؟

جواب: پایگاه‌های امریکایی در حوزه خلیج فارس مثل پایگاه قطر پایگاه العدیده، آن بوده که حالا ما در آن شرکت داشتیم. شهر‌هایی که بودیم عملیاتی انجام شد تقریبا در دل شب بود تقریبا ساعت یازده به بعد، یازده به بعد که ما رفتیم منطقه سریعا آماده سازی کردیم تقریبا به تعداد شاید سی تا پرنده آماده سازی داشتند بچه‌ها می‌کردند دقیقا در همان لحظه که همه چیز به خط شد و فقط منتظر شلیک پرنده‌ها بودیم دیدیم که حالا خبر آوردند که انگار بالاسر جنگنده است و انگار یک پهپادی یا جنگنده‌ای بالای سر ما بود بچه‌ها همه یا زهرا یا زهرا ذکر می‌گفتند یعنی با ذکر یا زهرا یا زهرا همه شلیک‌ها انجام شد و هیچ اتفاقی هم

سوال: ترک نکردید؟

جواب: نه نه اصلا منطقه را ترک نکردند و با ذکر یا زهرا یکی از رفقای شهیدمان که الان شهید شده همیشه می‌گفت ما کانه زیر چادر حضرت زهرا هستیم پدافند ما کانه چادر حضرت زهرا است و بچه‌ها با ذکر یا زهرا کارشان را انجام دادند و موفقیت آمیز هم بوده.

سوال: رنج سنی بچه‌ها چقدر است پای کار؟

جواب: پای کار دقیقا از دهه دوم شصت شروع می‌شود شصت و پنجی شصت شروع می‌شود تا دهه هشتادی ها.

سوال: هشتاد.

جواب: دهه هشتادی.

سوال: پای کار.

جواب: پای کار، یعنی شور و حرارتشان خیلی بیشتر از قدیمی‌ها و شاید به اندازه قدیمی‌ها باشد این جوری بگوییم.

(جوان‌های نسل جدید نه جنگ را دیدند نه امام را دیدند و نه انقلاب را ولی بهتر از نسل یک به این خوبی واقعا صحنه‌های می‌آفرینند. آدم احساس می‌کند که عمرش تلف نشد)

سوال: زنده باشید خیلی مخلصیم خیلی خوشحال شدیم شما را دیدیم یکی از این‌ها را ما با خودمان ببریم دیگه.

جواب: اگر می‌توانید ببرید.

سوال: اگر می‌توانیم؟

جواب: بله.

سوال: ببریم یکیش را

جواب: کجا بگذارید؟

سوال: ببریم یکیش را داشته باشیم اگر لازم شد ما هم بتوانیم یکی شلیک کنیم. آقا یاعلی مدد.

جواب: یاعلی متشکر.