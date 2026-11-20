به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زنجان از اجرای ۴۵۰ برنامه در ۵۰ محور همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و با مشارکت پایگاه‌های مقاومت بسیج و کانون‌های اقشاری برگزار می‌شود.

حیدری افزود: بسیج فرصت ارزشمندی برای تبیین جایگاه و نقش‌آفرینی این نهاد مردمی است که از بطن جامعه برخاسته و همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سازندگی و محرومیت‌زدایی حضوری مؤثر داشته است.

وی با بیان اینکه تفکر بسیجی یادآور مسئولیت‌پذیری، همدلی، خودباوری و خدمت بی‌منت به مردم است، افزود: این تفکر محدود به زمان و مکان خاصی نیست و هر جا که جامعه به حضور و تلاش نیاز داشته باشد، بسیجیان با روحیه فداکاری و مسئولیت‌پذیری پای کار هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زنجان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه بسیجی در جامعه گفت امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی، امیدآفرینی و مشارکت عمومی نیاز داریم و بسیج می‌تواند با تکیه بر ظرفیت جوانان، نخبگان، متخصصان و اقشار مختلف مردم، نقش مهمی در حل مسائل و مشکلات جامعه ایفا کند.

حیدری تأکید کرد: بسیج صرفاً یک عنوان یا مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرهنگی مردمی مبتنی بر ایمان، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم است و با همدلی، مشارکت و حضور آگاهانه مردم می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور برداشت.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان زنجان گفت: امسال تلاش شده است با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و خدماتی، زمینه مشارکت بیشتر مردم و گروه‌های مختلف جامعه فراهم شود.

این مسئول تبیین فرهنگ و تفکر بسیجی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی و کمک به اقشار نیازمند، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، حمایت از جوانان و نخبگان، تقویت فعالیت گروه‌های جهادی و خدمات‌رسان در مناطق کم‌برخوردار و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای امیدآفرینی و انعکاس خدمات و دستاورد‌ها را از محور‌های اصلی برنامه‌های امسال برشمرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زنجان با یادآوری اینکه ۴۵۰ برنامه در ۵۰ محور در سطح شهرستان اجرا خواهد شد، عنوان کرد: این برنامه‌ها از امروز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رستمخانی از شهدای گردان تخریب آغاز شده است.

حیدری ادامه داد: روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه نیز برنامه میقات صالحین با حضور حلقه‌های صالحین در مصلا‌های نماز جمعه، به‌ویژه مصلای خاتم‌الانبیای زنجان، اجتماع بسیجیان در نماز جمعه و اعزام اردوی نخبگان دختر مدارس متوسطه دوم به مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: بهره‌برداری از طرح‌های محرومیت‌زدایی و توزیع کمک‌های مؤمنانه در سطح شهرستان زنجان با محوریت میدان انقلاب و پایگاه بعثت و با مشارکت مردم از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته بسیج است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زنجان در ادامه با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تصریح کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس واقعیت‌ها، آگاهی‌بخشی به جامعه، تقویت سرمایه اجتماعی و بیان مطالبات مردم دارند و ظرفیت رسانه‌ای باید در مسیر امیدآفرینی و تبیین خدمات و دستاورد‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

برگزاری اجتماع بانوان زنجانی با شعار «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی»

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زنجان در ادامه با تشریح برنامه‌های روز‌های آینده هفته بسیج گفت: روز دوم آذرماه، میز خدمت در میدان بعثت و اجتماع بانوان با شعار «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» در حسینیه انقلاب و پایگاه بعثت با حضور بانوان برگزار خواهد شد.

حیدری افزود: در این هفته، رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان زنجان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی بر و روز نمایش اقتدار بسیجیان و جان‌فدایان در میدان انقلاب زنجان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته بسیج گفت: برگزاری نشست‌های بصیرتی و فرهنگی، یادواره‌های شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی از دیگر اقدامات این هفته در سطح شهرستان زنجان است.

وی در تشریح برنامه‌های شاخص بسیج سازندگی در هفته بسیج امسال گفت: افتتاح کارگاه تولید پوشاک، ساخت و مرمت ۸۵ واحد مسکونی محرومان، کاشت و توزیع نهال و تهیه ۵ هزار بسته معیشتی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زنجان ادامه داد: همچنین تهیه و توزیع کمک‌هزینه جهیزیه برای ۱۷ زوج، توزیع ۲۰ هزار پرس غذای گرم در قالب طرح مواسات میان خانواده‌های نیازمند، افتتاح پنج صندوق قرض‌الحسنه و ارائه خدمات ویزیت رایگان در چهار نقطه شهرستان از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

حیدری با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه مسکن محرومان خاطرنشان کرد: در هفته بسیج، پنج هزار مترمربع ایزوگام نیز برای منازل نیازمندان و افراد کم‌برخوردار تهیه و اجرا خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های حوزه فضای مجازی و تولید محتوا اظهار داشت: شناسایی، حمایت، توانمندسازی و شبکه‌سازی استعداد‌ها و ایده‌های برتر بسیجیان در حوزه تولیدات تخصصی محتوا و فضای مجازی از جمله برنامه‌هایی است که در این هفته دنبال می‌شود.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام موسوی، مسول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه زنجان، با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت و در طول سال‌های فعالیت خود همواره در عرصه‌های مختلف دفاعی، سازندگی، محرومیت زدایی و خدمت به مردم نقش‌آفرینی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی در هر عرصه‌ای زمینه‌ساز پیروزی است، افزود: روحیه ایمان، اخلاص، فداکاری و خدمت به مردم از ویژگی‌های برجسته بسیجیان است که در دوران دفاع مقدس و حوادث مختلف کشور بار‌ها به نمایش گذاشته شده است.

مسول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه زنجان با اشاره به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ اخیر گفت: پس از تخریب پل راه‌آهن در محدوده امین‌آباد، نیرو‌های بسیجی، متخصصان و اهالی منطقه شبانه‌روز پای کار آمدند و این پل را طی سه روز تعمیر کردند؛ این نمونه‌ای از ظرفیت و روحیه جهادی بسیجیان است.

موسوی با اشاره به اهمیت جنگ رسانه‌ای تصریح کرد: امروز دشمن با ابزار رسانه تلاش می‌کند جای جلاد و شهید و خادم و خائن را جابجا کند؛ از این رو خبرنگاران وظیفه مهمی در روشنگری، بیان واقعیت‌ها و معرفی خدمات و دستاورد‌های کشور دارند.

وی با تأکید بر ضرورت انعکاس فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید با معرفی ظرفیت‌های بسیج، گفت‌و‌گو با خانواده‌های معظم شهدا و انعکاس فعالیت گروه‌های جهادی، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی جامعه و مقابله با جنگ روایت‌ها ایفا کنند.

مسول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه زنجان خواستار پوشش گسترده برنامه‌های هفته بسیج شد و گفت: خبرنگاران با حضور در برنامه‌ها و تهیه گزارش‌های خبری و تصویری، خدمات و فعالیت‌های بسیجیان را به مردم معرفی کنند.