نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به میزبانی شهرستان آشتیان با حضور مدیران بانک‌های عامل و فعالان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی و پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی آشتیان در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و رصد و نظارت میدانی تعزیرات حکومتی در شهرستان آشتیان برگزار شد.

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست دکتر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی و مدیران شهرستانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، مدیران بانک‌های عامل و جمعی از فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان به میزبانی شهرستان آشتیان برگزار شد.

در این نشست، مسائل، مشکلات و مطالبات واحد‌های صنعتی و تولیدی شهرستان در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی، زیرساخت‌ها، تأمین مواد اولیه، مسائل اداری و موانع پیش‌روی فعالیت و توسعه واحد‌های تولیدی مطرح و به‌صورت موردی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به بیان دغدغه‌ها، مشکلات و درخواست‌های خود پرداختند و مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل نیز ضمن ارائه توضیحات، راهکار‌ها و اقدامات قابل انجام برای رفع مسائل مطرح‌شده را تشریح کردند.

همچنین با بررسی درخواست‌ها و مشکلات واحد‌های تولیدی در حضور مسئولان ذی‌ربط، بر ضرورت تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تسریع در فرآیند رسیدگی به مطالبات تولیدکنندگان، پیگیری جدی مصوبات و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحد‌های صنعتی تأکید شد.

آقاعلیخانی در این نشست، بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

در ادامه، در جلسه کارگروه تنظیم بازار، موضوعات و مسائل مرتبط با تأمین و توزیع آرد و نان، بررسی وضعیت سهمیه آرد نانوایی‌ها، نظارت بر عملکرد واحد‌های نانوایی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین وضعیت تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی و واحد‌های تولیدی شهرستان و راهکار‌های رفع مشکلات احتمالی در این زمینه بررسی شد. ایجاد و توسعه بازارچه میوه تره بار و روستا بازار با هدف ساماندهی عرضه محصولات، حمایت از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محلی، تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات و تقویت فعالیت‌های اقتصادی شهرستان نیز از دیگر محور‌های این نشست بود.

آقاعلیخانی در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت و ساماندهی بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت مستمر بر فرآیند عرضه کالا و خدمات، خواستار تشدید بازرسی‌ها، کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات احتمالی و برخورد قانونی و قاطع با متخلفان شد.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی و تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی، رفع مشکلات حوزه آرد و نان، ساماندهی وضعیت سوخت مورد نیاز کشاورزان و واحد‌های تولیدی و پیگیری عملیاتی موضوعات مطرح‌شده تأکید کرد.