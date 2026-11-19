دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر ضرورت اجرای اصل «اول دولت» در مدیریت مصرف انرژی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید پیش از دعوت مردم به صرفه‌جویی، اقدامات عملی خود را آغاز کنند و نتایج آن را به‌صورت مستند در اختیار جامعه قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی که به میزبانی وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به پیچیده‌تر شدن ناترازی انرژی و ضرورت مدیریت مصرف در فصل سرما اظهار کرد: مدیریت انرژی دیگر صرفاً یک موضوع فنی و اقتصادی نیست، بلکه به مسئله‌ای مهم در حوزه تاب‌آوری ملی و اجتماعی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه عبور از فصل سرد تنها با افزایش تولید و اقدامات فنی امکان‌پذیر نیست، افزود: همراهی مردم، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تقویت اعتماد عمومی از الزامات عبور موفق از شرایط کنونی است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر اصل «اول دولت» گفت: نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار صرفه‌جویی داشت، اما دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف خود پیش‌قدم نباشند. اگر دولت در این زمینه پیشگام نباشد، هیچ اقدام رسانه‌ای و تبلیغاتی اثربخش نخواهد بود.

گلزاری با اشاره به تجربه موفق مدیریت مصرف برق در تابستان گذشته افزود: همراهی مردم در آن مقطع به حفظ پایداری شبکه برق و تأمین آسایش مناطق جنوبی کشور کمک کرد و اکنون نیز باید از این سرمایه اجتماعی برای کاهش فشار بر استان‌های سردسیر، مناطق شمالی و شمال‌غربی و مناطق کوهستانی استفاده شود.

وی اعتماد عمومی را حاصل صداقت در گفتار، مسئولیت‌پذیری در عمل و عدالت در تقسیم دشواری‌ها دانست و تأکید کرد: دولت باید درباره محدودیت منابع، پیامد‌های جنگ، محاصره اقتصادی و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها با مردم صادقانه گفت‌و‌گو کند.

عذرخواهی دولت بابت اقدامات نگران‌کننده بدون اقناع عمومی

گلزاری با تأکید بر ضرورت پرهیز از تبدیل مشکلات مردم به منازعات سیاسی گفت: نقد منصفانه برای اصلاح امور ضروری است، اما تسویه‌حساب‌های سیاسی کمکی به حل مسائل کشور نمی‌کند و در شرایط کنونی حفظ انسجام اجتماعی و تقویت وفاق ملی اهمیت بیشتری دارد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به اقشار کم‌برخوردار افزود در شرایط محدودیت منابع، توزیع امکانات باید به‌گونه‌ای باشد که گروه‌های آسیب‌پذیر از حمایت بیشتری برخوردار شوند. همچنین باید میان مصرف متعارف و نامتعارف تفاوت قائل شد و با سازوکار‌های منجر به رانت و توزیع ناعادلانه منابع مقابله کرد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: قاطعیت در تصمیم‌گیری نباید جایگزین گفت‌و‌گو با مردم شود و تصمیم‌هایی که بر زندگی جامعه تأثیر می‌گذارند، باید با توضیح روشن و اقناع عمومی همراه باشند.

گلزاری افزود : اگر در روز‌های اخیر سخن یا اقدامی بدون اقناع افکار عمومی و گفت‌و‌گو با مردم انجام شده و موجب نگرانی به‌حق بخشی از جامعه شده است، بابت آن عذرخواهی می‌کنیم. این عذرخواهی به معنای تردید در ضرورت اصلاحات نیست، بلکه نشانه مسئولیت‌پذیری دولت در برابر مردم است.

روابط عمومی‌ها باید صدای مردم را به دولت منتقل کنند

وی با اشاره به نقش روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی گفت: مسئولیت روابط عمومی‌ها فراتر از انتشار خبر و اطلاعیه است؛ این مجموعه‌ها باید هم سیاست‌های دولت را برای جامعه توضیح دهند و هم صدای مردم را به نظام تصمیم‌گیری منتقل کنند.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت ارتباط مستقیم دستگاه‌ها با گروه‌های ذی‌نفع را ضروری دانست و افزود: وزارت بهداشت باید با پزشکان و پرستاران، وزارت تعاون با کارگران و کارفرمایان، وزارت جهاد کشاورزی با کشاورزان و دامداران و وزارت صمت با تولیدکنندگان و صنعتگران گفت‌و‌گو کند.

گلزاری همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی رسانه‌ای دستگاه‌ها گفت : اختلاف‌نظر کارشناسی طبیعی است، اما تبدیل آن به منازعه رسانه‌ای میان دستگاه‌های دولتی به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. دستگاه‌های اجرایی باید در رفتار، مسئولیت‌پذیری و پیام‌های خود هماهنگ باشند.

وی تأخیر در پاسخگویی به شایعات و ابهامات را زمینه‌ساز گسترش بی‌اعتمادی دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی سریع، دقیق و مسئولانه تأکید کرد.

اجرای واقعی طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو افزود: این برنامه نباید به یک تصویر رسانه‌ای و تبلیغاتی محدود شود، بلکه باید به‌صورت عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اجرا شود.

گلزاری گفت: مدیران استانی و مجموعه استانداری‌ها باید در ترویج فرهنگ استفاده کمتر از خودروی شخصی پیشگام باشند و زمینه مشارکت کارکنان و شهروندان را فراهم کنند.

وی همچنین مشارکت چهره‌های اجتماعی، هنرمندان و ورزشکاران را در تبدیل برنامه صرفه‌جویی انرژی به یک پویش مردمی مؤثر دانست و تأکید کرد: در شرایط دشوار زمستان، مسئولیت مدیریت مصرف با دولت است و نباید این مسئولیت به مردم منتقل شود.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره توصیه‌های عددی مطرح‌شده در پویش‌های صرفه‌جویی نیز گفت: طراحی پویش‌هایی با توصیه‌های عددی اشکالی ندارد، اما نباید این اعداد به‌عنوان مقادیر الزام‌آور به مردم معرفی شوند.

گلزاری در پایان از طراحی نظام امتیازدهی و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی برای ارزیابی عملکرد آنها خبر داد و افزود: موفقیت پویش مدیریت مصرف باید با کمک مراکز افکارسنجی و در مرکزی مستقل از دولت ارزیابی شود و نتایج آن در اختیار دولت قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات مردم در روز‌های دشوار پیش‌رو گفت: وظیفه دولت است که با درک دشواری‌های جامعه، پذیرش مسئولیت و تقویت همبستگی ملی، زمینه عبور کشور از شرایط دشوار زمستان را فراهم کند.