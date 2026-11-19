معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی و رفع موانع تولید، فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی بیش از ۶۰ درصدی صنعت، احیای طرح‌های رهاشده کشاورزی و بهره‌گیری از حمایت‌های بین‌المللی را از ضرورت‌های پیش‌روی اقتصاد استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،ملک‌محمد قربانپور در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با اشاره به ظرفیت‌های مغفول بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: امروز به جای تمرکز صرف بر ایجاد زیرساخت‌ها و طرح‌های جدید، باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت بخش صنعت استان قابل استفاده است، افزود: در بخش کشاورزی نیز طرح‌هایی وجود دارد که نیمه‌تمام مانده یا به دلایل مختلف رها شده‌اند و فعال‌سازی این ظرفیت‌ها باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، اصلاح برخی مقررات و رویه‌های دست‌وپاگیر را از الزامات تسهیل سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: بخشی از اختیارات و مقررات موجود قابلیت بازنگری دارد و دستگاه‌های اجرایی باید موارد و موانع را شناسایی و برای اصلاح و پیگیری ارائه کنند.

قربانپور همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد و افزود: دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی و فنی‌وحرفه‌ای باید پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت حمایت‌های بین‌المللی را شناسایی و معرفی کنند.

وی گفت: با توجه به ظرفیت ارتباطی موجود با سفارتخانه‌ها و نهاد‌های بین‌المللی، می‌توان پروژه‌های پیشنهادی را از مسیر وزارتخانه‌های مربوط و وزارت امور خارجه پیگیری کرد تا در صورت انطباق با ضوابط حمایتی، از منابع و کمک‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی و ظرفیت بانک‌های عامل را نیز در توسعه اقتصادی استان مؤثر دانست و از همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی در تأمین منابع مالی و حمایت از بخش تولید قدردانی کرد.

قربانپور با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق، تکمیل آمارگیری ثبتی‌مبنا را نیز حائز اهمیت دانست و گفت: دستیابی به آمار دقیق و قابل اتکا، شناخت بهتر ظرفیت‌ها و نیاز‌های استان و برنامه‌ریزی هدفمندتر برای توسعه اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند.