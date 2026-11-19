استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت تکریم و حمایت از خانواده‌های معظم شهدا گفت:خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران کمترین وظیفه ما در برابر این عزیزان است و تمام دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان در مسیر قدردانی عملی از این خانواده‌ها گام بردارند.

خدمت به خانواده شهدا کمترین وظیفه ما در برابر اسوه‌های ایثار و فداکاری

خدمت به خانواده شهدا کمترین وظیفه ما در برابر اسوه‌های ایثار و فداکاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جلسه تامین مسکن شهدای مردمی با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا و ایثارگران اظهار کرد:خانواده‌های شهدا اسوه‌های ایثار و فداکاری هستند و ما خود را قدردان ولی‌نعمتان خود می‌دانیم که با نثار جان عزیزانشان، امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آورده‌اند.

وی افزود: در برابر خانواده شهدا هر اقدامی انجام دهیم در واقع کمترین وظیفه ماست و باید با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی به این خانواده‌ها حرکت کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت حمایت از خانواده شهدای مردمی تصریح کرد:دستگاه‌های اجرایی باید قدردانی خود از خانواده شهدا را در عمل نشان دهند و با پیگیری مسائل و مشکلات آنان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند.

سرمست همچنین با اشاره به ایستادگی و روحیه خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان گفت: ایثارگران و جانبازان همچنان استوار و با روحیه‌ای عالی در مسیر آرمان‌های خود ایستاده‌اند و این روحیه مایه افتخار و الهام‌بخش جامعه است.

وی در ادامه به اهدای اسناد زمین به دو خانواده شهید اشاره کرد و گفت: اسناد زمین به خانواده‌های شهید میرزاده و شهید علیزاده اهدا شد خانواده‌هایی که اعضای آنها در جریان جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیده‌اند.

گفتنی است حلما دختر بچه تبریزی معروف به دختر ایران یادگار خانواده شهید میرزاده است که در جریان جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند.همچنین اعضای خانواده شهید علیزاده به همراه فرزندشان در این جنگ به شهادت رسیدند.