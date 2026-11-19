به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برنامه‌های هفته بسیج استان با تجدید میثاق بسیجیان با آرمان‌های سردار شهید پاکپور در گلزار شهدای روستای دهسد آغاز شد.

بسیجیان در این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه ایثار و مقاومت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تاکید کردند.



همزمان با هفته بسیج ۴۰ عنوان برنامه در شهرستان ساوه و ۷۰ عنوان هم در شهرستان فرمهین برگزار میشود.