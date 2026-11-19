رئیس سازمان صداوسیما گفت: آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت راهبردی خود، یکی از استان‌های خط مقدم نبرد رسانه‌ای با دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان صداوسیما با قدردانی از مدیریت و تدابیر اجرایی استاندار آذربایجان‌غربی در شرایط جنگی گفت: آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت راهبردی خود، از استان‌های خط مقدم نبرد با دشمنان بوده و مدیریت استان برای مواجهه با سخت‌ترین شرایط، تدابیر لازم را اتخاذ کرده است.

پیمان جبلی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی، با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: در جریان جنگ رمضان، دشمن با حمله به زیرساخت‌ها و تجهیزات رسانه ملی به دنبال خاموش کردن صدای مقاومت بود، اما ایثار و تلاش کارکنان صداوسیما مانع تحقق این هدف شد.

وی همچنین با تأکید بر نقش اتحاد و انسجام مردم در ناکامی دشمنان، خاطرنشان کرد: رسانه ملی یکی از دستگاه‌های مهم در تبیین اقتدار کشور، امیدآفرینی، تقویت روحیه ملی و پشتیبانی از حضور مردم در صحنه دفاع از کشور است.

رئیس سازمان صداوسیما به خسارت‌های گسترده وارد شده به زیرساخت‌های این سازمان نیز اشاره کرده و افزود: با وجود خسارت‌های سنگین به تجهیزات و تأسیسات رسانه ملی، تاکنون اعتباری دریافت نشده و حمایت از زیرساخت‌های رسانه‌ای همچنان ضرورتی جدی است.

جبلی در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت ظرفیت رسانه‌ای استان‌ها، اضافه کرد: حمایت و پشتیبانی استاندار آذربایجان‌غربی می‌تواند زمینه نوسازی تجهیزات، بهبود شرایط و ارتقای امکانات صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی را فراهم کند.