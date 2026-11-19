در ورزشگاه پنجم مرداد؛
اراک میزبان رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد کشور
بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام به میزبانی شهر اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد بزرگسالان کشور، با رقابت تیمهای استقلال اراک و بنیاد انوری تهران در ورزشگاه پنجم مرداد اراک برگزار شد.
این رقابتها در چارچوب لیگ برتر کشتی آزاد کشور برگزار شد و کشتیگیران دو تیم در وزنهای مختلف به مصاف یکدیگر رفتند.
این رقابتها بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام است که به میزبانی شهر اراک برگزار شد.