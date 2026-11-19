وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اختصاص سهمیه ویژه تسهیلات به شهرستان بافق برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری خبر داد و تأکید کرد: موانع سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری این شهرستان با پیگیری در سطوح محلی، استانی و ملی برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رضا صالحی‌امیری در سفر به شهرستان بافق با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منطقه، کویر بافق را یکی از ظرفیت‌های مهم برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دانست و گفت: برای توسعه گردشگری این شهرستان، سهمیه ویژه تسهیلات در نظر گرفته می‌شود و میزان آن در نشست مشترک با استاندار و نماینده مردم تعیین و اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری افزود: موانع توسعه این بخش در شهرستان بافق در سطوح محلی، استانی و ملی بررسی و برای رفع آنها پیگیری جدی انجام می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه استان یزد در مثلث طلایی گردشگری کشور در کنار اصفهان و شیراز اظهار کرد: یزد از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های اصلی جذب گردشگران خارجی برخوردار است و مناطق کویری این استان می‌توانند مقصدی جذاب برای گردشگران بین‌المللی باشند.

صالحی‌امیری توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را از الزامات رونق گردشگری دانست و گفت: در حال حاضر سه هزار واحد بوم‌گردی در کشور فعال است و برنامه‌ریزی شده است هر روستا از یک واحد بوم‌گردی برخوردار باشد؛ هدفی که استان یزد ظرفیت مناسبی برای تحقق آن دارد.

وی همچنین از آغاز مرحله کاوش در یکی از مناطق تاریخی شهرستان بافق خبر داد و افزود: مطالعات و پژوهش‌های مربوط به این منطقه انجام شده و نتایج نهایی پس از تکمیل کاوش‌ها و بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و موزه‌ای بافق، مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن را نیز فرصتی برای مشارکت در توسعه منطقه دانست و خواستار نقش‌آفرینی بیشتر این مجموعه‌ها در رفع محرومیت‌ها و تأمین زیرساخت‌های گردشگری شد.

صالحی‌امیری همچنین از برنامه دولت برای بازدید از دیگر شهرستان‌های استان یزد و بررسی میدانی مسائل و ظرفیت‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد.

وی در جریان سفر به بافق از برج ثبت ملی‌شده روستای باقرآباد، قلعه باقرآباد، کویر کاراکال، میدان خان و امامزاده عبدالله بازدید کرد و با حضور در جمع بانوان حصیرباف، از نزدیک با هنر حصیربافی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی این شهرستان آشنا شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با حضور در امامزاده عبدالله بافق، به شهدای جنگ ۱۲ روزه این شهرستان ادای احترام کرد.