میدان‌های زنجان هر شب شاهد حضور مردمی است که با صدای واحد، پیام ایستادگی و وفاداری به ایران را فریاد می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مردم زنجان بار دیگر با حضور در میادین و اجتماعات شبانه، پایبندی خود به میهن و عزمشان برای دفاع از ایران را به نمایش گذاشتند.

مردان، زنان و جوانان زنجانی با حضور در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از همبستگی ملی و اتحاد مردمی را به تصویر کشیدند؛ حضوری که نشان می‌دهد عشق به وطن و دفاع از تمامیت ایران، فارغ از سن و نسل، در میان مردم این دیار زنده و پابرجاست.