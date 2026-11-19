به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از همکاری سازمان صداوسیما در برگزاری همایش بین‌المللی پیرغلامان حسینی و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با آن گفت: همراهی مردم و نقش‌آفرینی رسانه ملی، در تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و امنیت استان اثرگذار بوده است.

رضا رحمانی دردیدار با رئیس سازمان صداوسیما، با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و ناهماهنگی در استان، افزود: با لطف خداوند و همراهی و حضور مسئولانه مردم، این توطئه‌ها ناکام مانده و برنامه‌ها و تجمعات شبانه با آرامش در حال برگزاری است.

وی همچنین با قدردانی از عملکرد صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: اقدامات رسانه ملی در انعکاس عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همراهی با مردم، نقش مؤثری در مدیریت شرایط و تقویت انسجام عمومی داشته است.

استاندار آذربایجان‌غربی به تداوم فعالیت دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و وضعیت بازار در شرایط جنگی نیز اشاره کرده و افزود: با وجود بمباران و شرایط خاص، تلاش شد مردم کمترین احساس شرایط جنگی را داشته باشند و روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و خدمت‌رسانی استان متوقف نشود.

رحمانی همچنین اجرای طرح‌های مهم عمرانی و فرهنگی از جمله افتتاح بارگاه شمس تبریزی و نوسازی تجهیزات و امکانات پشتیبانی استان را از اقدامات انجام شده برشمرده و اضافه کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، امکاناتی از جمله جایگاه‌های سیار سوخت، دیزل‌ژنراتور، موتور برق، تجهیزات نانوایی و آمبولانس به استان اضافه شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای استان، افزود: صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی برای ارتقای کیفیت خدمات و ایفای نقش مؤثرتر در شرایط مختلف، نیازمند نوسازی تجهیزات و تأمین امکانات جدید است که انتظار می‌رود سازمان صداوسیما در این زمینه حمایت لازم را داشته باشد.